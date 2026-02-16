Nagelsmann-Klartext: WM-Aus für ter Stegen immer wahrscheinlicher

Bundestrainer Julian Nagelsmann sorgt mit einer klaren Stellungnahme für Aufsehen: Die WM-Teilnahme von Marc-Andre ter Stegen steht nach dessen jüngstem Verletzungspech mehr denn je auf der Kippe.

Marc-André ter Stegen kommt in dieser Saison einfach nicht zur Ruhe. Für den FC Barcelona und seinen neuen Klub Girona absolvierte er insgesamt nur drei Partien. Nach einer langwierigen Rücken-OP verpasste der 33-Jährige fast die gesamte Hinrunde. Kaum zurück auf dem Feld, stoppte ihn nach nur zwei Einsätzen für Girona ein Riss des hinteren Oberschenkelmuskels.

Nagelsmann nimmt Stellung zur Torhüter-Frage

Nun reagierte Bundestrainer Julian Nagelsmann auf die prekäre Lage seines Schlussmanns und fand deutliche Worte. Es gebe bei der Torhüterposition drei Dinge zu beachten, wobei er die aktuelle Verletzung als tragisch bezeichnete, was ihm für den Spieler zutiefst leid tue. Er werde ter Stegen nicht völlig ignorieren, da dieser eigentlich an der Reihe wäre, doch die sportlichen Vorzeichen stehen derzeit denkbar schlecht.

Klare Ansage zur WM-Situation

In seiner Stellungnahme stellte Nagelsmann klar, dass die aktuelle Lage eine Nominierung für den Sommer massiv erschwere. Man müsse eine Entscheidung treffen, die sowohl für den Spieler als auch für den Erfolg der Mannschaft richtig ist. „Und im Moment ist die Situation nicht günstig“, hielt der Bundestrainer fest und ließ damit wenig Raum für Optimismus.

Wettlauf gegen die Zeit bis April

Da ter Stegen wohl erst im April wieder auf den Platz zurückkehren kann, bleiben ihm nur wenige Wochen, um sich für das vermutlich letzte große Turnier seiner Karriere zu empfehlen. Laut dem Bericht von Sempre Barca ist die Sorge groß, dass die Spielpraxis nach den schweren Rückschlägen nicht ausreicht, um im Sommer das Tor der deutschen Elf zu hüten.

Fokus auf die richtige Entscheidung

Nagelsmann betonte, dass er die Situation genau beobachten werde, die Fitness des Keepers aber an oberster Stelle stehe. Für ter Stegen, der bereits den Großteil der Saison verpasst hat, wird der Weg zurück in den Kader nach dieser deutlichen Einschätzung des Trainers zu einer Mammutaufgabe.