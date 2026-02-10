Bronze-Gewinner gesteht live im TV: "Habe meine Freundin betrogen!"

Der norwegische Biathlet Sturla Holm Lægreid sorgt bei den Olympischen Winterspielen für Aufsehen. Kurz nach seinem Gewinn der Bronzemedaille gestand der 28-Jährige live im Fernsehen, seine Partnerin betrogen zu haben.

Am Dienstag sicherte sich Sturla Holm Lægreid im 20-Kilometer-Einzelrennen der Männer in Italien den dritten Platz. Doch statt purer Freude über das Edelmetall dominierten Tränen und ein bitteres Geständnis das anschließende Interview mit dem norwegischen Sender NRK. Lægreid erklärte sichtlich emotional, dass er vor drei Monaten seine Freundin betrogen habe, die er erst vor einem halben Jahr kennengelernt hatte.

Reue nach dem Erfolg

„Vor sechs Monaten traf ich die Liebe meines Lebens und die schönste und freundlichste Person der Welt. Und vor drei Monaten beging ich meinen größten Fehler und betrog sie“, gestand der Biathlet offen. Er bezeichnete die vergangenen Tage als die „schlimmste Woche meines Lebens“. Trotz des sportlichen Triumphs wog die persönliche Belastung schwer. Lægreid betonte: „Ich hatte eine Goldmedaille in meinem Leben... ich habe nur Augen für sie.“

Vorbildfunktion im Fokus

Er wisse zwar nicht genau, was er mit diesem öffentlichen Geständnis erreichen wolle, wolle aber ein „gutes Vorbild“ sein. Laut dem Norweger gehöre es dazu, Fehler zuzugeben, wenn man jemanden, den man liebt, verletzt hat. Die Reaktionen im Netz fielen gespalten aus. Während ein User auf X den „Hollywood-Stil“ des Versuchs, seine Liebe zurückzugewinnen, lobte, bezeichneten andere das TV-Interview als unklug.

Gold für Teamkollegen

Sportlich war das Rennen für Norwegen dennoch erfolgreich. Während Lægreid Bronze holte, sicherte sich sein Landsmann Johan-Olav Botn die Goldmedaille. Botn blieb am Schießstand fehlerfrei und widmete den Sieg seinem im Dezember verstorbenen Teamkollegen Sivert Guttorm Bakken. Der Franzose Eric Perrot landete mit einem Rückstand von 14,8 Sekunden auf dem zweiten Platz und holte Silber.