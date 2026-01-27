Schweigen, Streit und hohe Summen: Die geheimen Gagen der Dschungel-Camper

RTL greift auch 2026 tief in die Tasche: Die aktuellen Dschungelcamper lassen sich ihren Aufenthalt im australischen Busch ordentlich bezahlen. Nun sind die Gagen der Kandidatinnen und Kandidaten bekannt.

Der teuerste Name der Staffel ist laut "Bild"-Informationen Schauspieler Hardy Krüger jr. (57). RTL soll ihn schon lange auf der Wunschliste gehabt haben, seine Gage liegt demnach bei rund 250.000 Euro. Ebenfalls ganz vorne liegt Musiker Gil Ofarim (43). Er fällt im Camp vor allem durch sein Schweigen auf, insbesondere angesprochen auf seinen Davidstern-Skandal. Ofarim beruft sich dabei auf eine Verschwiegenheitsvereinbarung. Seine Gage soll laut BILD rund 200.000 Euro betragen. In einer ähnlichen Größenordnung soll auch Simone Ballack (49) liegen.

Promis im Mittelfeld

Mirja du Mont (50) erhält dem Bericht zufolge zwischen 150.000 und 200.000 Euro. Die frühere „Marienhof“-Darstellerin Nicole Belstler-Boettcher (62) soll rund 110.000 Euro kassieren. In etwa derselben Preisklasse liegt Schauspielkollege Stephen Dürr (51).

Trash-TV unter 100.000 Euro

Unter der 100.000-Euro-Marke bewegen sich laut "Bild" vor allem die Reality-Stars. Hubert Fella soll rund 85.000 Euro bekommen. Samira Yavuz (32) und Eva Benetatou (33) liegen demnach in einem ähnlichen Bereich. Patrick Romer soll etwa 70.000 Euro erhalten, Ariel (22) und Umut Tekin (32) rund 60.000 Euro.

Klar ist: Wer im Busch antritt, verdient gut. Auch 2026 gilt das Dschungelcamp als eine der lukrativsten Bühnen der Reality-TV-Welt.