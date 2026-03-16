Teyana Taylor rastet bei Oscars völlig aus

Die Stimmung nach den Oscars 2026 ist gekippt! Schauspielerin Teyana Taylor sorgte nach der Gala für einen handfesten Eklat. Ein Sicherheitsmann soll die 35-Jährige im dichten Gedränge unsanft angefasst haben – daraufhin flippte der Hollywood-Star vor laufenden Kameras völlig aus.

Eigentlich gab es für Teyana Taylor Grund zum Feiern, doch der Abend im Dolby Theatre endete mit großem Zorn. Ein Vorfall mit der Security überschattete die Party-Stimmung nach der Preisverleihung. Taylor war als "Beste Nebendarstellerin" für ihre Rolle im Film "One Battle After Another" nominiert. Zwar ging der Einzelsieg an ihr vorbei, doch ihr Film wurde als bester Film ausgezeichnet. Der Jubel hielt jedoch nicht lange an, als sie versuchte, zurück in den Saal zu gelangen.

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Heftiger Zoff wegen Gruppenfoto

Als die Schauspielerin zurück in das Gebäude wollte, um ein gemeinsames Foto mit dem gesamten Cast zu machen, stellte sich ihr ein Sicherheitsmann in den Weg. Laut Berichten und Clips, die im Netz kursieren, kam es dabei zu einer unschönen Szene. Taylor warf dem Wachmann vor, sie körperlich bedrängt zu haben.

"Er hat mich buchstäblich geschubst", schimpfte die zweifache Mutter lautstark. Taylor warf dem Mann unverschämtes Verhalten vor und stellte klar: "So fasst man eine Frau nicht an! Was macht er denn da?". Die 35-Jährige zeigte immer wieder mit dem Finger auf den Mann und forderte wütend eine Entschuldigung für die ruppige Art, mit der er sie gestoppt hatte.

Kein offizielles Statement bisher

Der gesamte "One Battle After Another"-Cast © Getty

Bisher ist unklar, ob es sich um ein Missverständnis im dichten Gedränge nach der Show handelte oder ob der Wachmann tatsächlich zu hart durchgriff. Ein offizielles Statement zu dem Vorfall steht aktuell noch aus. Fest steht jedoch, dass der Vorfall für ordentlich Gesprächsstoff nach der großen Oscar-Sause in Hollywood sorgt.