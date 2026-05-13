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Cristo Fernandez als "Dani Rojas"  
© Hersteller

Traum erfüllt

"Nur ein Verrückter": Serienstar wird nun Fußballprofi

13.05.26, 17:45
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Schauspieler Cristo Fernandez, bekannt durch die Fußball-Hitserie "Ted Lasso", wird nun im echten Leben ebenfalls zu einem Fußballprofi.

Cristo Fernandez erfüllt sich damit einen großen Traum! Der 35-Jährige unterschreibt bei El Paso Locomotive, einem Klub aus der zweitklassigen USL Championship in Nordamerika. Fernandez, der in der Serie "Ted Lasso" den Charakter Dani Rojas verkörperte, konnte nach einem zweimonatigen Probetraining einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Das Team belohnte seine Leistungen nun mit einem Vertrag.

Der Mexikaner sei "einfach nur ein Verrückter mit verrückten Träumen, deshalb macht es für mich absolut Sinn, hier bei den ‘Locos‘ zu sein", wie er über sich selbst sagte.

Knieverletzung beendete Traum

Fernandez spielte vor seiner Schauspielerkarriere Fußball. In seiner Jugend kickte er für den mexikanischen Klub Tecos Futbol Club. Doch wegen einer Knieverletzung platzte sein Traum von einer Profikarriere im Fußball.

Ausgerechnet mit der beliebten Fußballserie "Ted Lasso" wurde Fernandez international bekannt und konnte sich nun mit 35 Jahren seinen großen Traum erfüllen. Fernandez beschreibt: "Fußball war schon immer ein wichtiger Teil meines Lebens und meiner Identität, und egal, wohin mich das Leben geführt hat, der Traum, professionell zu spielen, hat mich nie wirklich losgelassen."

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