ESC: Wiener Ring bleibt auch zum 2. Halbfinale offen

Am gestrigen Abend des ersten ESC-Halbfinales fanden sich laut Angaben der stadt wien marketing gmbh rund 12.000 Besucherinnen und Besucher auf der größten ESC-Fanmeile der Stadt ein - angesichts des kühlen Wetters eine recht ansehnliche Bilanz.

Da sich die Prognosen auch für das 2. Semifinale am Donnerstag eher durchwachsen präsentieren, wird man erneut auf die angedachte Teilsperre des Universitätsrings auf Höhe des Rathausplatzes verzichten, hieß es in einer Aussendung.

Tage der Vorausscheidungen

Die Sperren der Wiener Ringstraße waren ursprünglich geplant, um an den voraussichtlich besucherstarken Tagen der Vorausscheidungen (12. und 14. Mai) und zum Finale am Samstag (16. Mai) die Kapazitäten des "Eurovision Village" von rund 15.000 in Richtung 30.000 Besucher zu erhöhen.

"Maximal möglichen Kapazität"

Ob des nun erneut kühl und unbeständig vorhergesagten Wetters sei "aktuell nicht von einer Auslastung der maximal möglichen Kapazität auszugehen", heißt es. Somit können auch öffentliche Verkehrsmittel in Nähe zur Fanmeile voraussichtlich wie üblich fahren.