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Dieses Premium-Feature schaltet YouTube für alle frei

03.05.26, 14:04
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In den kommenden Monaten können YouTube-Nutzer ohne einen Premium-Account die Bild-im-Bild-Wiedergabe nutzen. Doch einen Haken gibt es an der ganzen Sache.

Am PC können YouTube-Nutzer sehr einfach Videos, etwa Podcasts, im Hintergrund laufen lassen. Auf dem Smartphone ist dies ohne Premium-Account nicht möglich. Nun hat die Videoplattform eine kostenlose Lösung für alle Nutzer.

Außerhalb der USA brauchten YouTube-Nutzer bisher einen Premium-Account, um Videos als Bild-im-Bild (Picture-in-Picture, PiP) wiederzugeben. Nun hat YouTube selbst verkündet, dass die Funktion für Nutzer weltweit in den kommenden Monaten kostenlos wird.

Musik-Inhalte eine Ausnahme

Wer ein Video in der YouTube-App schaut, kann nach oben wischen oder den Home-Button drücken, um die App zu verlassen. Das Video wird in einem kleinen, verschiebbaren Player weiterlaufen. Nutzer können somit andere Apps parallel dazu verwenden.

Doch es gibt eine Ausnahme. Musik-Inhalte können Nutzer weiterhin nicht als PiP verwenden. Wann die neue Funktion in Österreich erscheint, ist derzeit unbekannt. Bis diese hier freigeschaltet wird, können Nutzer die Multitasking- bzw. Split-Screen-Funktion des Smartphones nutzen, um neben YouTube schauen etwas anderes zu tun.

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