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Verkauf erleichtern

PayPal wandelt Bezahl-App Venmo in eigene Sparte um

29.04.26, 22:33
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Der US-Zahlungsdienstleister PayPal will einem Medienbericht zufolge seine Bezahl-App Venmo in einen eigenständigen Geschäftsbereich umwandeln. 

Damit solle die Geschäftsentwicklung der Sparte besser gesteuert oder ein möglicher Verkauf erleichtert werden, meldete der Sender CNBC am Mittwoch unter Berufung auf Insider. Im Rahmen des Umbaus suche das Unternehmen nach einem Manager aus dem Digitalbanking für die Leitung von Venmo.

Die PayPal-Aktie, die im bisherigen Jahresverlauf rund 15 Prozent an Wert verloren hat, legte im US-Nachmittagshandel um zwei Prozent zu. Eine Stellungnahme des Konzerns lag zunächst nicht vor.

Der Schritt folgt auf einen Medienbericht vor einigen Monaten, wonach der Konkurrent Stripe eine Übernahme von PayPal oder Teilen des Unternehmens erwäge. Analysten halten den Verkauf einzelner Unternehmensteile aufgrund der Größe von PayPal für wahrscheinlicher als eine Komplettübernahme. Der Konzern steht in seinem Kerngeschäft unter wachsendem Wettbewerbsdruck durch Technologie-Riesen wie Apple und Google sowie neue Fintechs. Anfang des Jahres hatte PayPal seinen Chef Alex Chriss entlassen, da dem Verwaltungsrat der Umbau zu langsam voranging. Zu seinem Nachfolger wurde Enrique Lores ernannt.

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