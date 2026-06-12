Mario Benetseder gewinnt Barista Cup 2026

Bei der österreichischen Vorentscheidung des Julius Meinl Barista Cup in Wien setzte sich Mario Benetseder durch. Er vertritt Österreich beim internationalen Finale am 4. September in Wien.

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In Wien fand die österreichische Vorentscheidung des Julius Meinl Barista Cup 2026 statt. Baristas aus ganz Österreich traten gegeneinander an und präsentierten ihr Können in der Zubereitung von Kaffee, ihre Kreativität sowie ihr Fachwissen. Eine Fachjury bewertete die Leistungen der Teilnehmer. Die Veranstaltung zeigte einmal mehr das hohe Niveau der heimischen Barista-Szene und den starken Austausch innerhalb der Kaffeebranche.

Mario Benetseder setzt sich durch

Den ersten Platz holte sich Mario Benetseder, Barista im Café Orchidee im Botanischer Garten Linz. Mit seinem Sieg qualifizierte er sich für das internationale Finale, das am 4. September 2026 in Wien ausgetragen wird.

"Der Wettbewerb hat unglaublich viel Spaß gemacht und war eine großartige Gelegenheit, sich mit anderen talentierten Baristas auszutauschen", so Benetseder. Besonders freue er sich darauf, Österreich beim internationalen Finale zu vertreten.

Mario Benetseder vertritt Österreich beim internationalen Baristawettbewerb 2026 © Natalia Dunajska

"Der Barista Cup zeigt jedes Jahr aufs Neue das hohe Niveau und die Leidenschaft, mit der Baristas ihrem Beruf nachgehen. Es freut uns besonders zu sehen, wie der Wettbewerb den Austausch zwischen unseren Märkten fördert und die Vielfalt der internationalen Kaffeekultur sichtbar macht. Mit Mario Benetseder hat sich ein verdienter Sieger durchgesetzt, der Österreich beim internationalen Finale in Wien vertreten wird", ergänzt Christina Meinl, VP Group Strategies, Brand & Corporate Communication sowie Familienmitglied der fünften Meinl-Generation.