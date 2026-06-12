Steyr Motors baut unbemannte Landfahrzeuge

Ein Vertrag mit slowenischer Herstellerfirma bringt Austro-Motorenbauer in einen stark wachsenden Markt.

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Die oberösterreichische Motorenbauer Steyr Motors liefert Hybrid-Motoren für ein unbemanntes Bodenfahrzeug (UGV - Unmanned Ground Vehicle) des slowenischen Herstellers RTC. Die Technologie habe sich bereits in unbemannten Überwasserfahrzeugen bewährt, hieß es in einer Presseaussendung des Unternehmens mit Sitz in Steyr am Freitag. Weitere Angaben wollte man unter Verweis auf das sensible Terrain nicht machen.

Enorme Wachstumschancen

Immerhin soviel: Die Wachstumschancen, die sich daraus für Steyr Motors ergeben, seien im Auftragsbestand in Höhe von aktuell 308 Mio. Euro zum Ende des ersten Quartals nur ansatzweise berücksichtigt. Aktuellen Branchenanalysen zufolge werde der globale Markt für unbemannte Systeme bis zum Jahr 2033 ein Volumen von über 67 Mrd. US-Dollar(58,07 Mrd. Euro) erreichen, getrieben durch ein jährliches Wachstum (CAGR) von über 11 Prozent. Besonders dynamisch entwickle sich dabei das Segment der UGV. Der militärische UGV-Markt werde Prognosen zufolge bis Mitte der 2030er-Jahre auf fast 5 Mrd. US-Dollar (4,33 Mrd. Euro) ansteigen. Demnach hofft Steyr Motors auf weitere Aufträge in dem wachsenden Markt.

In militärischen und sicherheitsrelevanten Umgebungen

Die modulare Plattform Cornus UGV von RTC wurde für anspruchsvolle Einsätze in militärischen und sicherheitsrelevanten Umgebungen konzipiert und kann flexibel für unterschiedliche Missionen konfiguriert werden - autonom fahrend oder ferngesteuert, lautlos, als Wassertransporter oder bewaffnet. "Unbemannte Systeme erfordern maximale Resilienz. Die technologische DNA, die unsere Triebwerke im maritimen Bereich und in geschützten Fahrzeugen so erfolgreich macht, bietet nun auch autonomen Landsystemen die nötige Power und Zuverlässigkeit", sagte Julian Cassutti, CEO der Steyr Motors AG.