Trump plant Besuch in Gaza

Nach dem Durchbruch bei den Verhandlungen im internationalen Nahost-Geschehen plant US-Präsident Donald Trump offenbar einen Besuch im Gazastreifen.

„Ich werde vielleicht gegen Ende der Woche in die Region fahren, vielleicht sogar schon am Sonntag“, sagte der Präsident am Mittwochnachmittag bei einem Treffen mit Regierungsmitgliedern im Weißen Haus. Zuvor verkündete der US-Präsident die Einigung im Gaza-Deal.

Trump betonte, sein Verhandlungsteam habe hervorragende Arbeit geleistet, und lobte insbesondere seinen Schwiegersohn Jared Kushner: „Wir haben dort ein großartiges Team, großartige Verhandlungsführer“, so Trump.

„Wir haben uns noch nicht endgültig entschieden. Ich werde höchstwahrscheinlich nach Ägypten reisen – aber ich werde mich, wie man so schön sagt, umsehen!“ Trump erwägt Medienberichten zufolge eine Kurzvisite in den schwer zerstörten Gazastreifen.