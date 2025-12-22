Bub (10) stürzt beim Spielen in den Tod

Ein tragischer Unfall erschüttert das Südtiroler Dorf Laatsch im Vinschgau wenige Tage vor Weihnachten.

Ein zehnjähriger Jan A. kam ums Leben, nachdem er von einer steilen Felswand abgestürzt war. Die kleine Gemeinde steht unter Schock.

100 Meter in die Tiefe gestürzt

Der Bub war gemeinsam mit einem elfjährigen Freund unterwegs. Die beiden Kinder hatten sich an einem nahegelegenen Spielplatz getroffen und begaben sich anschließend in das angrenzende Wald- und Felsgebiet. Dort kletterten sie in steiles, unwegsames Gelände und verloren mit zunehmender Dämmerung offenbar die Orientierung. Schließlich saßen sie fest und riefen um Hilfe. Passanten hörten die Hilferufe, und einer der Jungen konnte sogar einen Notruf absetzen.

Noch bevor die Rettungskräfte die Unglücksstelle erreichten, rutschte der zehnjährige Junge aus und stürzte rund 100 Meter in die Tiefe. Er erlitt dabei tödliche Verletzungen und verstarb noch am Unfallort. Sein Freund überlebte das Unglück, stand jedoch unter Schock und wurde von der Bergrettung geborgen und ins Krankenhaus gebracht.

Der kleine Jan hinterlässt seine Eltern Melanie und Marcel und seine Schwester Madleen. In der In der Todesanzeige heißt es: „Unser Sonnenschein! Voller Herzlichkeit, Lachen und Lebensfreude – ein Geschenk, das viel zu früh weiterziehen musste." Die Beerdigung findet am Dienstag um 14.00 Uhr in Laatsch statt, einen Tag vor Heiligabend …