Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt

Termin-Suche

Nach Maduro-Sturz: Trump will Venezuela besuchen

13.02.26, 23:19
Teilen

"Sie werden das Öl fördern und es für viel Geld verkaufen, und Venezuela wird davon einen großen Teil abbekommen" 

US-Präsident Donald Trump plant nach eigenen Worten eine Reise nach Venezuela.

"Ich werde Venezuela einen Besuch abstatten", sagte Trump am Freitag in Washington. Das Datum stehe noch nicht fest, fügte er hinzu. Trump bekräftigte, dass er mit Übergangspräsidentin Delcy Rodríguez eng zusammenarbeite. Rodríguez führt die venezolanische Regierung seit der Gefangennahme des linksnationalistischen Staatschefs Nicolás Maduro durch US-Streitkräfte Anfang Jänner an.

"Sie werden das Öl fördern"

Trump erneuerte seine Erwartung, dass große US-Ölkonzerne wieder in Venezuela aktiv würden. "Sie werden das Öl fördern und es für viel Geld verkaufen, und Venezuela wird davon einen großen Teil abbekommen", sagte Trump.

Das US-Finanzministerium hatte zuvor fünf internationalen Ölkonzernen Lizenzen zur Wiederaufnahme von Geschäften in Venezuela erteilt. Die Unternehmen BP, Chevron, Eni, Repsol und Shell können damit "Transaktionen im Zusammenhang mit Aktivitäten im Öl- oder Gassektor in Venezuela" tätigen. Bedingung ist, dass die Erlöse auf US-Treuhandkonten fließen und Russland, China und der Iran an den Investitionen nicht beteiligt werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen