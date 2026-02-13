Nach Maduro-Sturz: Trump will Venezuela besuchen

"Sie werden das Öl fördern und es für viel Geld verkaufen, und Venezuela wird davon einen großen Teil abbekommen"

US-Präsident Donald Trump plant nach eigenen Worten eine Reise nach Venezuela.

"Ich werde Venezuela einen Besuch abstatten", sagte Trump am Freitag in Washington. Das Datum stehe noch nicht fest, fügte er hinzu. Trump bekräftigte, dass er mit Übergangspräsidentin Delcy Rodríguez eng zusammenarbeite. Rodríguez führt die venezolanische Regierung seit der Gefangennahme des linksnationalistischen Staatschefs Nicolás Maduro durch US-Streitkräfte Anfang Jänner an.

Trump erneuerte seine Erwartung, dass große US-Ölkonzerne wieder in Venezuela aktiv würden. "Sie werden das Öl fördern und es für viel Geld verkaufen, und Venezuela wird davon einen großen Teil abbekommen", sagte Trump.

Das US-Finanzministerium hatte zuvor fünf internationalen Ölkonzernen Lizenzen zur Wiederaufnahme von Geschäften in Venezuela erteilt. Die Unternehmen BP, Chevron, Eni, Repsol und Shell können damit "Transaktionen im Zusammenhang mit Aktivitäten im Öl- oder Gassektor in Venezuela" tätigen. Bedingung ist, dass die Erlöse auf US-Treuhandkonten fließen und Russland, China und der Iran an den Investitionen nicht beteiligt werden.