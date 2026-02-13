Schneelawine begräbt Mann (32) unter sich - tot

Er starb aber während des Hubschrauberflugs zum nächsten Krankenhaus.

Nur eine Woche zuvor waren ebenfalls in der slowakischen Hohen Tatra zwei ungarische Touristen im Alter von 37 und 38 Jahren unter einer Lawine gestorben.

Im Gebiet des Gerlsdorfer Kessels

Wie die Bergrettung Freitagabend auf ihrer Facebook-Seite mitteilte, war der Tscheche mit einem Begleiter im Gebiet des Gerlsdorfer Kessels (auf Slowakisch Gerlachovsky kotol) nahe der Gerlsdorfer Spitze, dem höchsten Berg der Slowakei, unterwegs gewesen. Dabei wurde der 32-Jährige von einer Schneebrettlawine mitgerissen. Sein Begleiter verlor ihn dadurch zwar aus den Augen, alarmierte aber die Bergrettung.

Keine Lebenszeichen

Zwei per Hubschrauber an den Unglücksort gebrachte Rettungssanitäter sahen aus der Luft, dass der Bergsteiger nicht vollkommen verschüttet war. Er zeigte aber keine Lebenszeichen. Trotz ihrer Wiederbelebungsversuche, die sie auch im Hubschrauber fortsetzten, konnten sie den Mann nicht retten.