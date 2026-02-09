Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Offensive RotWeißRot Mörwald kocht Stark in den Tag XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltchronik
lawine
© Getty Images (Symbolbild)

Lawinentote

Erneut zwei Tote bei Lawinenunglücken in den französischen Alpen

09.02.26, 23:28
Teilen

Nach einem Lawinenunglück am Wochenende mit zwei Toten ist es in den französischen Alpen am Montag erneut zu zwei tödlichen Unglücken gekommen. 

Ein 38-jähriger Skifahrer ist laut Polizei in Sainte-Agnès nahe Grenoble ums Leben gekommen. Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft von Gap im Département Hautes-Alpes einen Lawinentoten gemeldet. Heuer sind bereits mehr als 20 Wintersportler durch Lawinen in den Alpen in Österreich, Frankreich, Italien und der Schweiz gestorben.

Ein etwa Anfang 30-jähriger Mann sei beim Skifahren in einem Gebiet abseits der Pisten nahe des Dorfes Montgenèvre von einer "sehr großen Lawine" verschüttet worden, teilte die Staatsanwältin von Gap im Département Hautes-Alpes, Marion Lozac'hmeur, mit. Ein weiterer Skifahrer, der mit dem Mann unterwegs war, blieb demnach unverletzt.

Bereits am Wochenende waren bei einem anderen Unglück zwei Wintersportler in der Nähe von Saint-Véran ums Leben gekommen, dem am höchsten gelegenen Dorf der französischen Alpen. Die beiden Opfer waren nach Angaben der Staatsanwältin Teil einer Gruppe von insgesamt vier Skitourengehern gewesen, als eine Lawine an der Nordseite des Berges des Tête de Longet abging. Auch diese Gruppe war demnach unbegleitet abseits der Pisten unterwegs.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen