Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 38.100 aktien down -1.17% Andritz AG 73.00 aktien equal +0% BAWAG Group AG 137.40 aktien down -0.07% CA Immobilien Anlagen AG 25.120 aktien down -0.48% CPI Europe AG 15.550 aktien down -2.69% DO & CO Aktiengesellschaft 197.20 aktien down -0.6% EVN AG 28.450 aktien up +0.53% Erste Group Bank AG 109.50 aktien up +1.58% Lenzing AG 25.500 aktien down -2.3% OMV AG 50.05 aktien down -0.1% Oesterreichische Post AG 32.950 aktien down -1.05% PORR AG 34.850 aktien up +1.6% Raiffeisen Bank Internat. AG 42.680 aktien up +0.71% SBO AG 31.700 aktien up +0.16% STRABAG SE 87.50 aktien equal +0% UNIQA Insurance Group AG 15.640 aktien down -0.51% VERBUND AG Kat. A 61.95 aktien up +0.81% VIENNA INSURANCE GROUP AG 66.30 aktien up +0.91% Wienerberger AG 27.900 aktien down -0.29% voestalpine AG 40.000 aktien up +1.88%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Medien
Roland Weißmann & Pius Strobl
© Karl Schöndorfer

Rechnungshof vor Ort

ORF-Gehälter sorgen für Aufregung bei Prüfern

01.02.26, 15:22
Teilen

Rechnungshof schreitet ein +++ "Weiße Elefanten" im ORF sorgen für Aufregung +++ Personal verdient äußerst ungleich ++ Pius Strobl verdient mehr als der ORF-Generaldirektor Roland Weißmann.  

Der Rechnungshof hat wie berichtet eine Prüfung des ORF eingeleitet, unter anderem geht es um die hohen Personalausgaben von mehr als 400 Millionen Euro. Mehr als die Hälfte der Haushaltsabgabe (sie bringt dem ORF mehr als 710 Millionen Euro im Jahr) fließt also direkt in die Gehälter.

Journalisten profitieren nur bedingt  

Doch Journalisten profitieren nur bedingt davon. Viele Junge haben prekäre Verträge, wo ungewiss ist, ob sie verlängert werden. Dagegen gibt es „weiße Elefanten“, das sind ehemalige hochrangige Mitarbeiter, die von Arbeit de facto freigestellt sind, aber weiter voll verdienen, berichtet ORF-Stiftungsrat Peter Westenthaler oe24. Dass Pius Strobl, ein Gründer der Grünen, mit 451.000 Euro brutto im ORF mehr verdient als der Generaldirektor sei ein „problematischer Zustand“. 

Der Rechnungshof will seine Prüfung über mehrere Monate abhalten und alles genau unter die Lupe nehmen. Vor der Wahl des neuen ORF-Generaldirektors im Sommer ist allerdings kein Bericht zu erwarten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen