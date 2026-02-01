Alles zu oe24VIP
Kopie von Babler geht mit Freund zum Opernball.
© instagram

Er kommt doch

Babler mit besonderem Freund am Opernball

01.02.26, 15:10
Noch vor Kurzem wusste Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler nicht, ob er wirklich zum Opernball kommen würde. Jetzt ist eine Entscheidung gefallen.

"Max und ich sind ready! Ich kenne Max Minichmayr schon sehr lange, bereits aus meiner Bürgermeisterzeit in Traiskirchen. Max und die Werkstätte der Lebenshilfe Baden besuche ich seit Jahrzehnten regelmäßig", schreibt Babler auf Instagram und postet dieses Foto.

© instagram


"Leidenschaftlicher Tänzer"

"Als Freund weiß ich, was für ein leidenschaftlicher Tänzer Max ist – und dass er die Tanzeinlagen beim Opernball jedes Jahr aufmerksam verfolgt. Deshalb habe ich mich kurzerhand dazu entschlossen, ihn dieses Jahr einzuladen, mich auf den Opernball zu begleiten. Ich freue mich, dass ich damit einen persönlichen Herzenswunsch erfüllen kann."

Diese Woche waren die beiden bereits gemeinsam ein Frack ausborgen. Am 12. Februar, wenn heuer wieder der Opernball in der Wiener Staatsoper über die Bühne geht, tanzen sie gemeinsam an.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

