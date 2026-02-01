Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Kickl
© APA/WOLFGANG JANNACH

Nicht nur Wehrdienst

"Tag des Volkes": Kickl fordert weitere Volksbefragungen

01.02.26, 14:16
Teilen

FPÖ-Chef Herbert Kickl will nicht nur über den Wehrdienst abstimmen lassen. 

Eine Volksbefragung zur Reform der Wehrpflicht könnte laut Kanzler Christian Stocker (ÖVP) im Herbst stattfinden. Schließlich solle die Reform schon mit 1. Jänner 2027 in Kraft treten. Wie die Fragestellung lauten könnte, werde sich erst nach einem Prozess der politischen Willensbildung zeigen, meinte er in der ORF-„Pressestunde“ am Sonntag. Aktuell plane die Regierung wieder ein Doppelbudget, kündigte Stocker an. Außerdem äußerte er Kritik an der Gastpatienten-Debatte.

Heftige Kritik am Auftritt des Kanzlers kam umgehend von Herbert Kickl. Der FPÖ-Chef sprach in einer Aussendung von einer „Schönwetterstunde im ORF“. Die angedrohten Reformen würden dem Land nicht weiterhelfen, so der Freiheitliche, der einmal mehr einen Systemwechsel fordert.

"Tag des Volkes"

Angesichts der angekündigten Volksbefragung zum Wehrdienst fordert Kickl einen „Tag des Volkes“. Dabei solle auch über die finanzielle Unterstützung der Ukraine, die ORF-Haushaltsabgabe und die Aushöhlung der Neutralität durch eine NATO-affine Politik abgestimmt werden. Die Chancen dafür sieht Kickl allerdings gering: „Aber das wird es wohl erst mit einem freiheitlichen Volkskanzler und damit ein Mehr an direkter Demokratie geben, verbunden mit verpflichtenden Volksabstimmungen ohne politische Fluchttüre.“

Heftige Kritik übt Kickl auch an den „Steuergeldzuckerl“ für Personalvertreter im öffentlichen Dienst. Während sich zum Beispiel Lehrer und Polizisten mit Mini-Lohnabschlüssen zufriedengeben müssen, werden dienstfreigestellte Gewerkschafter mit Luxus-Zulagen überhäuft.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen