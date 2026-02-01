Bitter: Betretungsverbot für Obdachlosen fürs warme Zimmer

Seinem Zimmergenossen in einer betreuten Unterkunft hat ein Obdachloser eine geschmiert und das Handy geraubt. Der Mann wurde ausgeforscht, festgenommen und angezeigt. Obendrein muss er jetzt draußen bleiben.

Wien. Laut Polizei war es Samstagmittag in einer Obdachlosenunterkunft in Floridsdorf zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen. Dabei soll der Angreifer seinem Zimmergenossen mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihm in weiterer Folge das Mobiltelefon weggenommen haben. Als die Situation noch mehr zu eskalieren drohte, schritt ein Mitarbeiter der Unterkunft ein und verständigte die Polizei.

Sowohl das Opfer als auch der Schläger entfernten sich anschließend vom Ort des Geschehens, konnten jedoch im Bereich der Karl-Gramm-Gasse angehalten werden. Bei dem Beschuldigten, einem 35-jährigen Kolumbianer, wurde das geraubte Mobiltelefon sichergestellt. Der Südamerikaner wurde vorläufig festgenommen. Da das Opfer und der Aggressor ein gemeinsames Zimmer bewohnten, wurde über den mutmaßlichen Täter ein Annäherungs- und Betretungsverbot ausgesprochen: ein bitterer Umstand angesichts der derzeitigen, für Obdachlose geradezu lebensbedrohlichen Eiseskälte. Man kann nur hoffen, dass er trotz der Vorwürfe anderweitig betreut wird.