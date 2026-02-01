Polizei-Drohne ließ in Wien Suchtgiftbande auffliegen

Drei Afghanen (24, 31, 37), die bei der U-Bahnstation Neue Donau Am Rollerdamm mit Cannabis und Tabletten dealten und im Nahbereich versteckten, konnten mit Hilfe einer Polizei-Drohne dingfest gemacht werden.

Wien. Der Übungsflug einer Polizeidrohne ließ mutmaßliche Suchtgiftdealer und ihre Abnehmer in Wien im wahrsten Sinne des Wortes auffliegen: Die beiden Piloten entdeckten zufällig beim Überfliegen des Gebiets Am Rollerdamm nahe der Neuen Donau im Bezirk Floridsdorf zwei Personengruppen, die sich verdächtig verhielten. Die UAS-Operatoren (bundesweit sind mehr als 600 Polizisten als Piloten Unmanned Aircraft Systems ausgebildet) beobachteten aus der Luft, wie Männer in einem kleinen Waldstück Gegenstände aus dem Boden ausgruben und die Objekte zwischen verschiedenen Beteiligten und Neuankömmlingen getauscht wurden.

Die von den Drohnenpiloten alarmierten Kollegen rückten daraufhin samt Diensthunden zur angegebenen Adresse aus. Die Beamten bemerkten auch, wie eine Person einen Gegenstand zunächst auf den Boden fallen ließ und daraufhin mit einem Auto flüchten wollte, was dem Mann misslang. Den Polizisten gelang es, alle Personen vor Ort anzuhalten. Der Autofahrer und neun weitere Personen mussten sich einer Identitätsfeststellung unterziehen.

Einsatz Am Rollerdamm bei der U-Bahn-Station Neue Donau. © google maps

Im Waldstück nahe des Kinderspielplatzes Brigittenauer Brücke konnte den Ermittlern zufolge eine unbestimmte Menge an Suchtmitteln, dabei soll es sich um Cannabis und Tabletten gehandelt haben, gefunden und sichergestellt werden. Im Verlauf der Amtshandlung stellte sich heraus, dass es sich bei dem Fahrzeuglenker um einen 42 Jahre alten Käufer handeln soll. Ein anderer 29 Jahre alter Mann aus Afghanistan gestand bei der Befragung, dass er ebenfalls Drogen kaufen wollte. Die beiden Männer wurden angezeigt.

Insgesamt konnten drei potenzielle Verkäufer identifiziert werden, bei ihnen fanden die Polizisten sowohl Suchtmittel als auch Bargeld: Ein 24-Jähriger, ein 31-Jähriger und ein 37-Jähriger - alle Männer stammen aus Afghanistan - wurden festgenommen. Weitere Ermittlungen sind im Gange.