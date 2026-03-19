19- und 20-Jähriger sterben bei Motocross-Unfall

Ein Passant fand die beiden leblos auf einer Gemeindestraße.

Feldbach. Zwei junge Oststeirer sind am Mittwochabend bei Feldbach bei einer Kollision mit ihren Motocross-Maschinen ums Leben gekommen. Die beiden - 20 bzw. 19 Jahre alt - waren zuvor mit den Motorrädern in einem Wald nahe ihrer Elternhäuser unterwegs gewesen. Die Bikes waren nicht für den Verkehr zugelassen. Die jungen Männer trugen kaum Schutzkleidung, nur einer hatte anscheinend einen Helm dabei. Ein Passant fand die beiden leblos auf einer Gemeindestraße.

Zu dem Unfall dürfte es kurz vor 19.00 Uhr im Bereich der Petersdorfstraße gekommen sein. Der Anrainer entdeckte die beiden leblos bei der Straße liegend. Er alarmierte die Einsatzkräfte. Ein Notarztteam des Roten Kreuzes sowie zwei ÖAMTC-Rettungshubschrauber wurden zur Unfallstelle beordert. Ein Notarzt konnte jedoch nur mehr den Tod der beiden feststellen. Sie hatten am Körper keinerlei Schutzausrüstung oder Protektoren getragen. Lediglich bei einem wurde ein Schutzhelm gefunden, dieser war schwer beschädigt.

Wie es zum Unfall kam, wird noch ermittelt, teilte die Landespolizeidirektion am Donnerstag mit. Aufgrund der Schäden an den beiden Bikes dürfte es aus unbekannter Ursache zu der Kollision gekommen sein. Die Staatsanwaltschaft Graz hat die Sicherstellung der beiden Unfallfahrzeuge angeordnet. Die Angehörigen der beiden tödlich Verunglückten werden vom Kriseninterventionsteam betreut.