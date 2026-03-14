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gledhill
© Getty Images

Holmenkollen

"Zehn bis zwölf Bier getrunken": Langläufer betrinkt sich während 50-km-Rennen

14.03.26, 23:00
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Das legendäre 50-Kilometer-Rennen am Holmenkollen in Oslo wurde für einen Athleten zur Party. Der Brite Gabriel Gledhill (23) trank über das komplette Rennen Alkohol und kam besoffen als 67. ins Ziel.

Der Langläufer Gabriel Gledhill hatte beim Traditionsrennen am Holmenkollen mehrere außergewöhnliche Trinkpausen. Während des Rennens griff der Brite immer wieder zu Bier, Schnaps und sogar Mundspülung. Am Ende erreichte er als 67. das Ziel mit einem Rückstand von 20 Minuten auf den Sieger Einar Hedegart (24) aus Norwegen.

Gegenüber skandinavischen Medien schwärmte Gledhill über das Rennen: "Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich bin ziemlich betrunken geworden. Schon in der dritten Runde habe ich angefangen, Bier und Schnaps zu trinken. Es war eine verrückte Erfahrung."

"Es gab Bier, Jägermeister, Schnaps – und sogar Mundspülung"

Schuld für seinen Rausch waren die tausenden Zuschauer am Streckenrand. Sie verleiteten ihn dazu und gaben ihm immer wieder alkoholische Getränke. Gledhill berichtete: "Ich habe vielleicht zehn bis zwölf Bier und fünf oder sechs Shots getrunken. Ich bin ziemlich betrunken gerade. Es war ziemlich schwierig, ins Ziel zu kommen. Aber in Holmenkollen geht es darum, Spaß zu haben."

Der Brite war bei seiner Getränkewahl nicht wählerisch. Er trank alles, was ihm gereicht wurde. Gledhill erzählte: "Es gab Bier, Jägermeister, Schnaps – und sogar Mundspülung. Danach habe ich fast alles wieder erbrochen."

Kollege musste aufgeben

Auch der Tagessieger Hedegart hat von dem Abenteuer von Gledhill mitbekommen. Er scherzte: "Ich weiß nicht, wie die Promillegrenze im Langlauf ist, aber Auto hätte er nicht fahren dürfen."

Der Holmenkollen in Norwegen ist das traditionsreichste Rennen im Langlauf-Kalender. An der gesamten Strecke herrscht Volksfest-Stimmung. Mit 50 Kilometer Länge ist das Rennen ein sehr langes. Die Athleten aus der zweiten Reihe nehmen das Rennen lieber etwas lockerer und genießen die Atmosphäre, vor allem wenn sie weit hinten liegen.

Auf seinem Abenteuer hatte Gledhill sogar einen Sauf-Kompanen. Fredrik Fodstad (25), ein Norweger, der für Kolumbien ins Rennen geht, nahm dankend ein Bier eines Fans an und klatschte mit ihnen ab. Doch Fodstad sah anders als Gledhill nicht die Ziellinie. Er wurde überrundet und musste deshalb aufgeben.

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