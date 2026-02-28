Embacher gewinnt die Quali – Zitterpartie für Kraft

Stephan Embacher ist der König vom Kulm! Während der Youngster in der Qualifikation zum Sieg segelte, erlebte Weltmeister Stefan Kraft eine nervenaufreibende Zitterpartie vor der heimischen Kulisse.

Der Kulm bebt! Am Samstag (13:30/live ORF 1 & Sport24-Liveticker) steigt das erste von zwei Skifliegen in Bad Mitterndorf. Der große Favorit kommt überraschend aus dem eigenen Lager: Stephan Embacher sicherte sich am Freitag mit einem Prachtflug auf 219 Meter den Tagessieg in der Qualifikation. Der Super-Team-Olympiasieger strotzt vor Selbstvertrauen, warnt jedoch vor der Konkurrenz rund um den drittplatzierten Slowenen Domen Prevc.

Kraft rettet sich mit Ach und Krach

Völlig konträr verlief der Tag für Stefan Kraft. Der Salzburger, der vor zwei Jahren an gleicher Stelle noch Skiflug-Weltmeister wurde, landete nach einem verpatzten 188-Meter-Satz nur auf dem 40. Rang. Damit rutschte Kraft als Letzter gerade noch in das Starterfeld für den Samstag. Das nötige Quäntchen Glück verhalf dem Lokalmatadoren dazu, die Blamage vor den 5.200 Zuschauern in der Steiermark abzuwenden.

Junge Adler zeigen kräftig auf

Hinter Embacher präsentierte sich die ÖSV-Flotte extrem stark. Daniel Tschofenig meldete sich nach seiner Formkrise mit Platz vier (212 Meter) eindrucksvoll zurück, direkt gefolgt von Maximilian Ortner. Für eine Sensation sorgte Jonas Schuster: Bei seiner allerersten Skiflug-Premiere flog er direkt auf den achten Rang und unterstrich damit die Vormachtstellung der Österreicher auf dem Riesengalgen.

Kombinierer sorgen für Rahmenprogramm

Bevor die Spezialspringer am Sonntag ihr zweites Einzel ausfeiern, zeigten auch die Kombinierer am Kulm ihr Können. Johannes Lamparter segelte auf phänomenale 236,5 Meter, musste sich im anschließenden 7,5-km-Langlauf jedoch dem Finnen Ilkka Herola geschlagen geben. Herola sicherte sich damit den Sieg bei der Premiere des Compact-Bewerbs, während Lamparter als Zweiter auf dem Podest landete.