Marc Marquez
© Getty

Ösi-Debüt in Moto3

Rekordjagd in Thailand! Marc Marquez jagt Agostini-Meilenstein

27.02.26, 22:56
In Thailand startet die MotoGP in eine Rekordsaison. Während Marc Marquez nach dem Agostini-Meilenstein greift, schreibt Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu als erster Türke Geschichte.

Die Jagd ist eröffnet! Marc Marquez will beim Saisonauftakt am Sonntag (09:00 Uhr/live ServusTV) in Buriram seinen achten Titel in der Königsklasse fixieren. Damit würde der 33-jährige Ducati-Pilot mit der Legende Giacomo Agostini gleichziehen. Im Training am Freitag landete Marquez auf dem starken zweiten Platz, nur geschlagen von Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi, der einen neuen Streckenrekord markierte.

Historisches Debüt für die Türkei

Für ein echtes Beben sorgt Toprak Razgatlioglu. Der amtierende Superbike-Champion feiert beim Großen Preis von Thailand sein Debüt in der Königsklasse und ist damit der erste Türke überhaupt in der MotoGP. Auf seiner Pramac-Yamaha mit der Startnummer 07 kämpfte er am Freitag noch mit der aggressiven Motorbremse der M1, beendete den ersten Tag aber mit einer persönlichen Steigerung auf Rang 21.

Toprak Razgatlioglu
© Getty

Österreicher-Power in der Moto3

Auch aus heimischer Sicht gibt es Grund zum Jubeln: Der Oberösterreicher Leo Rammerstorfer gibt sein WM-Debüt in der Moto3. Der 21-Jährige startet für das Team SIC58 Squadra Corse. Am Freitag zeigte er eine saubere Leistung und verbesserte seine Rundenzeit kontinuierlich um 1,4 Sekunden. Am Ende landete der Rookie auf dem 23. Platz und blickt optimistisch auf das Qualifying.

Leo Rammerstorfer
© Getty

MotoGP Trainings-Ranking aus Buriram

  1. Marco Bezzecchi (Aprilia) 1:28,526
  2. Marc Marquez (Ducati) +0,421
  3. Fabio Di Giannantonio (Ducati) +0,484
  4. Pedro Acosta (KTM) +0,659
  5. Jorge Martin (Aprilia) +0,703
  6. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) +1,839

Termine des Wochenendes

Am Samstag stehen die Qualifyings und der erste Sprint der Saison auf dem Programm. Den Start macht die Moto3 um 06:45 Uhr mit dem Kampf um die Pole Position, gefolgt von der Moto2. Die Königsklasse MotoGP ermittelt ihre Startaufstellung ab 04:50 Uhr, bevor um 09:00 Uhr das Sprintrennen über 13 Runden startet.

Am Sonntag folgen dann die Hauptrennen: Die Moto3 startet um 06:00 Uhr, die Moto2 um 07:15 Uhr und der große Showdown der MotoGP beginnt pünktlich um 09:00 Uhr.

