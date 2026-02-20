Bürgermeister Stadler präsentiert SPÖ-Regierungsteam

Bei der SPÖ wird es in St. Pölten zwei neue Gesichter im Stadtsenat geben. Die bisherigen Gemeinderäte Birgit Becker und Ali Firat werden Stadträte.

Die Sozialdemokraten erreichten bei der Kommunalwahl am 25. Jänner 42,61 Prozent (minus 13,41 Prozentpunkte) und stellen damit im Stadtsenat nur noch sechs statt zuvor acht Mitglieder. Den Vorsitz im Stadtsenat wird nach der am Montag stattfindenden konstituierenden Gemeinderatssitzung weiterhin SPÖ-Bürgermeister Matthias Stadler innehaben. Er soll den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit übernehmen. Die Mitgliederliste des Stadtsenats wird angeführt von Stadlers Parteikollegen, dem Ersten Vizebürgermeister Michael Kögl. Er wird laut Aussendung der roten Stadtpartei weiterhin die Agenden für Bau, Verkehr, Immobilien und Stadtentwicklung verantworten.

Birgit Becker wird in Zukunft die Bereiche Kultur und Bildung als Stadträtin verantworten. © Taufner-Mikulitsch

Ali Firat wird Stadtrat für Sport, Kinder und Jugend. © Taufner-Mikulitsch

Die neuen Stadtsenatsmitglieder Becker und Firat werden sich in Zukunft um Kultur und Bildung bzw. die Themenbereiche Sport, Kinder und Jugend kümmern. Stadträtin Renate Gamsjäger übernimmt Wissenschaft und Forschung, Stadträtin Marie-Theres Amler-Buhr bleibt für den Bereich Soziales, Pflege und Gesellschaft zuständig. An den bisherigen Feuerwehrstadtrat Walter Hobiger gehen indes auch die Personalangelegenheiten. Die weiteren Mitglieder im Stadtsenat stellen ÖVP (wie bisher drei), FPÖ (drei und damit um zwei mehr als zuletzt). Der künftige Bürgermeister-Stellvertreter Walter Heimerl-Lesnik wird einziger Vertreter der Grünen im neuen Stadtsenat sein und dort auf Christina Engel-Unterberger folgen.