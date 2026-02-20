American Pie-Star spielt Konzert im Linzer last

Richtige Fans bringen einen Apple Pie zur American Pie Emo Night mit.
Linz. Für American Pie-Fans ist er Kevin Myers: Doch die Karriere von Schauspieler Thomas Ian Nicholas blieb nicht auf Filme beschränkt: Neben weiteren Rollen entdeckte er früh seine zweite Leidenschaft – die Musik. Am Freitag, 27. Februar, ist er bei der American Pie Emo Night im last by Schachermayer in der Linzer Lastenstraße 42 zu Gast. Los geht's ab 18 Uhr.
Er reist in Duo-Besetzung, mit viel Raum für Austausch. Ein zentrales Element des Abends ist der direkte Austausch mit den Fans. Neben den Songs umfasst das Programm ein Pub-Quiz sowie eine ausführliche Q&A-Session, bei der Besucher Fragen stellen und persönliche Einblicke in seine Film- und Musikkarriere erhalten. Tickets sind um 25 Euro erhältlich.