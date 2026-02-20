Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
American Pie-Schauspieler und Musiker Thomas Nicholas
© Thomas Nicholas

Kult-Film

American Pie-Star spielt Konzert im Linzer last

20.02.26, 10:53 | Aktualisiert: 20.02.26, 12:11
Teilen

Richtige Fans bringen einen Apple Pie zur American Pie Emo Night mit. 

Linz. Für American Pie-Fans ist er Kevin Myers: Doch die Karriere von Schauspieler Thomas Ian Nicholas blieb nicht auf Filme beschränkt: Neben weiteren Rollen entdeckte er früh seine zweite Leidenschaft – die Musik.  Am Freitag, 27. Februar, ist er bei der American Pie Emo Night im last by Schachermayer in der Linzer Lastenstraße 42 zu Gast. Los geht's ab 18 Uhr. 

Er reist in Duo-Besetzung, mit viel Raum für Austausch. Ein zentrales Element des Abends ist der direkte Austausch mit den Fans. Neben den Songs umfasst das Programm ein Pub-Quiz sowie eine ausführliche Q&A-Session, bei der Besucher Fragen stellen und persönliche Einblicke in seine Film- und Musikkarriere erhalten. Tickets sind um 25 Euro erhältlich.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen