E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ausgebüxtes Pferd hielt sich auf der Bundesstraße an Rechtsregel

20.02.26, 09:56
Der erfahrene Palominio-Wallach Paro machte alleine einen Ausflug ins Mühlviertel und hielt sich dabei brav an die Straßenregeln. 

Linz. Wenn der Frühverkehr plötzlich wie ein Westernfilm aussieht. "Unser Kollege war heute Richtung Bad Leonfelden unterwegs – ganz normaler Morgen, bisschen Schnee, bisschen Verkehr. Und dann? Ein Pferd. Gemütlich. Auf der Bundesstraße", berichtet die Tierhilfe Gusental am Donnerstag auf Facebook. Der Mann stoppte sein Auto, sicherte die Straße ab und fing das Pferd ein.

© Tierhilfe Gusental
Der Palominio-Wallach Paro ließ sich zum Glück schnell beruhigen und die Besitzerin konnte schnell ausfindig gemacht werden. Nach rund zwei Stunden durfte der vierbeinige „Pendler“ wieder in seinen Stall am Linzer Dießenleitenweg.

