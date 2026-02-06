Berlin Fashion Week: Diese Streetstyle-Trends bestimmen 2026

Die Berlin Fashion Week 2026 lieferte uns aufregende Trends, doch wir haben uns einmal abseits der Runways umgesehen und die heißesten Looks im Schneegestöber gespottet. Spoiler: Diese Trends wollen wir jetzt alle tragen!

Während Berlin bei der Fashion Week mit eisigen Temperaturen zu kämpfen hatte und die Gehwege sich in einen echten Hindernisparcours verwandelt haben, bewiesen die Mode-Profis: Wetter ist keine Ausrede für schlechten Style. Weder Eis noch Minustemperaturen konnten die Fashion-Crowd stoppen. Klar, Schwarz bleibt in der deutschen Hauptstadt immer noch die Lieblingsfarbe, aber wir haben auch mutige Farben, spannende Texturen und auffällige Silhouetten gespottet. Hier kommen die größten Trends für 2026.

Fake Fur und Leo-Love

© Getty Images

Der absolute Top-Trend bei diesem frostigen Wetter ist ganz klar: Fake Fur in XXL. Die Berlinerinnen hüllen sich in voluminöse Mäntel, die puren Luxus ausstrahlen. Besonders heiß begehrt: Leo-Print! Dieser Look schreit förmlich „Mob Wife Aesthetic“ und hält dabei auch noch wunderbar warm. Dazu kombinieren die It-Girls lässige Bucket Hats aus Plüsch und Fell. Dieser Look ist ein absolutes Must-have, um glamourös durch den Winter zu kommen!

Stylisches Layering

© Getty Images

Wer sagt, dass man im Winter aussehen muss wie ein Michelin-Männchen? Die Streetstyle-Stars zeigen uns den ultimativen Styling-Hack: Layering, aber make it fashion! Unser Favorit, der für echtes Blitzlichtgewitter sorgte: Ein rosa Rollkragenpullover unter einem coolen karierten Hosenanzug, getoppt von einem lässigen, braunen Ledermantel. Das ist kein zufälliges Übereinanderziehen, sondern eine gut durchdachte Kombination aus Stoffen, Materialien und Farben. So geht Office-Chic bei Minusgraden!

Pillbox-Hüte feiern Comeback

© Getty Images

Wer hätte das gedacht? Der ikonische Pillbox-Hut à la Jackie Kennedy ist wieder da, aber vergessen Sie den braven Look von gestern! 2026 tragen wir den Klassiker mit einem edgy Twist. Statt zum biederen Kostüm wird der Hut jetzt als bewusster Stilbruch zu minimalistischen Outfits kombiniert. Das sind „Swinging Sixties“ Vibes, aber modern interpretiert. Ein Accessoire für alle, die modisch ganz vorne mitspielen wollen.

Das Cape

© Getty Images

Es ist dramatisch, es ist elegant und es ist das Statement-Piece der Stunde: Das Cape. Egal ob opulent bestickt oder minimalistisch clean, auf den Berliner Straßen sahen wir Capes in allen Varianten. Einfach überwerfen und sofort top gestylt und selbstbewusst aussehen. Kein Wunder also, dass Capes in den vergangenen Monaten immer häufiger im Streetstyle und auf Social Media auftauchen.