Mauritius: Ein Paradies auf Erden

Weiße Traumstrände, glitzerndes Meer und üppige Natur: Der idyllische Inselstaat im Indischen Ozean präsentiert sich als warmer Zufluchtsort, in dem Luxus und Nachhaltigkeit perfekt zusammenspielen.

"Mauritius wurde zuerst geschaffen, und dann das Paradies – und das Paradies war nur eine Kopie von Mauritius“, soll Mark Twain gesagt haben, als er die Insel im Indischen Ozean im Jahr 1896 bereiste. Das Zitat gilt zwar als nicht ganz korrekt, er gab eher wieder, was ein Einheimischer zu ihm gesagt hat, es wird aber bis heute gerne genutzt, um die Schönheit Mauritius‘ zu beschreiben. Mit gutem Grund: Türkisblaues Meer, Korallenriffe, weiße Traumstrände, vulkanische Landschaften mit grünen Hügeln und idyllischen Wasserfällen wirken wie aus dem Bilderbuch. Warm ist es das ganze Jahr über – doch jetzt, wo bei uns Winter ist, lockt dort der Sommer Urlauber:innen aus aller Welt.

Pool mit Aussicht im Fünf-Sterne-Hotel Heritage Le Telfair. © Heritage Resorts & Golf

Purer Luxus im Grünen

Während der Norden der Insel touristisch bereits stärker erschlossen ist und einiges an Grün größeren Städten und Hotelkomplexen weichen musste, wartet im Süden von Mauritius ein ursprünglicheres Urlaubserlebnis mit beeindruckender Natur und kleineren Ortschaften, in denen man die Gastfreundschaft der Bewohner:innen und vielfältige Kultur erleben kann. Hier haben sich die Heritage Resorts (heritageresorts.mu) auf dem historischen Gelände einer ehemaligen Zuckerrohrplantage in der Ortschaft Bel Ombre angesiedelt und zeigen, dass Luxus und Nachhaltigkeit einander nicht ausschließen. Vom Übergang zu erneuerbaren Energien, Recycling-Programmen, einer Farm-to-Fork-Strategie bis zu dem Heritage Marine Education Center, in dem die Gäste die faszinierenden Ökosysteme der Lagune erleben können und inspiriert werden sollen, sich aktiv für den Umweltschutz einzusetzen, steht die einzigartige Umgebung im Fokus. Das sieht man auch an der üppigen Flora der Heritage Resorts, in denen riesige Bäume, prachtvolle Blüten und dichte Büsche die Wege säumen und unzähligen Vögeln ein Zuhause bieten.

© Heritage Resorts & Golf

Die Gäste können zwischen zwei benachbarten Fünf-Sterne-Hotels wählen. Das Heritage Le Telfair Golf & Spa Resort verbindet historische Bauweise, kolonialen Charme und mauritische Leichtigkeit mit zeitgenössischem Design. In den Zimmern und Suiten dominieren helle Töne, die von dunklen Akzenten und frischem Grün durchbrochen werden. Nebenan versprüht das Heritage Awali Golf & Spa Resort tropischen Flair und viel Herzlichkeit. Das Design ist von afrikanischen Einflüssen inspiriert und zeichnet sich durch warme Erdtöne und dunkles Holz, kombiniert mit eleganten Bambusdetails, aus. Beide Hotels teilen Strand, Natur und Kulinarik – wer möchte, kann das Beste aus beiden Welten genießen.

© Heritage Resorts & Golf

Sport & Abenteuer

Vom Frühstück zum Pool und dann weiter zum Strand: So beginnt ein guter Tag auf Mauritius. In der Lagune gibt es viele Möglichkeiten, die Wasserwelt beim Schnorcheln, Kitesurfing, Stand-Up-Paddling oder im Kajak zu erkunden. Will man sich etwas weiter aufs Meer wagen, bieten die Hotels Katamaran-Kreuzfahrten, Ausflüge mit dem Glasboot, Tauchgänge oder einen Rundflug mit dem Wasserflugzeug an. Auf der anderen Seite verführt die beeindruckende Landschaft zum Wandern oder Radfahren. Naturliebhaber sollten eine Tour durch die Bel Ombre Nature Reserve, ein 1.300 Hektar großes Schutzgebiet, nicht auslassen. Per 4x4-Jeep oder Quad geht es quer durch die Landschaft, vorbei an uralten Bäumen, ehemaligen Zuckerrohrmühlen und weiter zu wunderschönen Wasserfällen, unter denen man sich erfrischen kann. Zwei Spas mit erstklassigem Wellness-Angebot und Yogastunden, Tennis- und Padelplätze sowie Kinderbetreuung runden das Angebot ab.

Dem Ruf der Insel als Golferparadies werden die Heritage Resorts mit gleich zwei Meisterschaftsplätzen – dem Le Château Golf Course und dem La Réserve Golf Links – gerecht.

© Heritage Resorts & Golf

Kulinarik

In 13 Restaurants und Bars – vom lässigen Beach Club bis zum eleganten Dinner unter Sternen – wird Genießer:innen abwechslungsreiche Küche auf höchstem Niveau serviert. Nachhaltigkeit und Regionalität werden zelebriert und jedes Gericht ist eine Hommage an das Erbe Mauritius‘. Das zarte Sushi des panasiatischen Restaurants Gin‘Ja stammt nicht vom Lachs, sondern von lokalen Fischen und das Teppanyaki erhält tropische Noten.

© Heritage Resorts & Golf

Ein besonderes Erlebnis ist das Dinner im Le Château de Bel Ombre, einem Herrenhaus aus dem 19. Jahrhundert, das von prächtigen Gärten umgeben ist. Fast fühlt sich der Besuch wie eine Zeitreise an, auf der man die Aromen der Insel schmeckt und einen authentischen Eindruck vom kulinarischen Erbe erhält.