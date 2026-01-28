Laut Studie: In diesen Airlines sollten Sie besser keinen Kaffee trinken

Eine neue Studie zeigt: Das Bordwasser mancher Airlines ist alles andere als sauber. Welche Fluggesellschaften besonders schlecht abschneiden und was Sie an Bord besser meiden sollten, das lesen Sie hier.

Ein heißer Kaffee im Flieger gehört für viele einfach dazu. Aber nach dieser Studie vergeht einem ziemlich schnell die Lust darauf. Das Center for Food as Medicine and Longevity hat mit der „Airline Water Study 2026“ untersucht, wie sauber das Trinkwasser an Bord großer US-Airlines wirklich ist. Spoiler: appetitlich ist anders.

© Getty Images

Was wurde genau getestet?

Über drei Jahre hinweg wurde das Bordwasser von 10 großen und 11 regionalen US-Fluggesellschaften analysiert. Geprüft wurden unter anderem:

Verstöße gegen Hygienevorschriften

Überschreitungen von E.-coli-Grenzwerten

positive Keimbefunde

Reinigungs- und Desinfektionsroutinen

Am Ende bekam jede Airline eine Wassersicherheitsbewertung von 0 bis 5 Punkten. Ab 3,5 Punkten gilt das Wasser als relativ sicher.

Studie zu Wasserqualität in US-Airlines: Das bittere Ergebnis

Besonders schlecht schnitt American Airlines ab: 1,75 Punkte, Note D. Ebenfalls im roten Bereich landeten JetBlue und Spirit Airlines. Auch bekannte Namen wie United, Hawaiian und Southwest Airlines blieben unter der empfohlenen Sicherheitsmarke.

Delta Air Lines: 5,00 Punkte (Note A) Frontier Airlines: 4,80 Punkte (Note A) Alaska Airlines: 3,85 Punkte (Note B) Allegiant Air: 3,65 Punkte (Note B) Southwest Airlines: 3,30 Punkte (Note C) Hawaiian Airlines: 3,15 Punkte (Note C) United Airlines: 2,70 Punkte (Note C) Spirit Airlines: 2,05 Punkte (Note D) JetBlue: 1,80 Punkte (Note D) American Airlines: 1,75 Punkte (Note D)

Bei den regionalen Airlines sieht es noch düsterer aus: Nur eine schaffte es überhaupt über die 3,5-Punkte-Marke.

GoJet Airlines: 3,85 Punkte (Note B) Piedmont Airlines: 3,05 Punkte (Note C) Sun Country Airlines: 3,00 Punkte (Note C) Endeavor Air: 2,95 Punkte (Note C) SkyWest Airlines: 2,40 Punkte (Note D) Envoy Air: 2,30 Punkte (Note D) PSA Airlines: 2,25 Punkte (Note D) Air Wisconsin Airlines: 2,15 Punkte (Note D) Republic Airways: 2,05 Punkte (Note D) CommuteAir: 1,60 Punkte (Note D) Mesa Airlines: 1,35 Punkte (Note F)

Was heißt das für Reisende?

Die Studienautor:innen raten klar:

Trinken Sie im Flugzeug nur Wasser aus original verschlossenen Flaschen.

Kaffee und Tee besser skippen, da sie meist mit Leitungswasser aus den Bordtanks zubereitet werden.

Und auch überraschend: Hände im Flugzeugbad besser nicht mit Leitungswasser waschen, sondern lieber Desinfektionsmittel (mindestens 60 % Alkohol) verwenden.

Kurz gesagt: Wenn Sie das nächste Mal in Amerika über den Wolken sitzen, bleiben Sie lieber bei der Flasche und heben sich den Kaffee für nach der Landung auf.