Umfrage enthüllt: Das ist die freundlichste Sprache der Welt

Haben Sie sich schon mal gefragt, warum Sie sich in manchen Ländern sofort wie zu Hause fühlen? Eine neue Umfrage lüftet jetzt das Geheimnis: Der Klang einer Sprache entscheidet über unsere Gefühle! Wir verraten Ihnen, wo die Menschen am nettesten klingen.

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen im Urlaub in einem Café. Am Nachbartisch unterhalten sich Menschen in einer fremden Sprache. Sie verstehen zwar kein einziges Wort, aber trotzdem löst der Klang sofort ein Gefühl in Ihnen aus. Wirkt die Person am Tisch nett? Aggressiv? Oder sogar romantisch? Die Sprachlernplattform Preply wollte es genau wissen: Welche Emotionen lösen die zehn wichtigsten Weltsprachen in uns aus? Dafür wurden 3.608 Menschen aus sechs Ländern (USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Spanien und Japan) befragt.

Das überraschende Ergebnis zeigt: Unser Gehirn fällt sein Urteil lange, bevor wir überhaupt den Sinn eines Satzes erfassen.

Das ist die freundlichste Sprache der Welt

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Glaubt man den Ohren der weltweiten Teilnehmer:innen, ist Portugiesisch die freundlichste Sprache der Welt. Ganze 34 Prozent stimmten für die Sprache aus Portugal und Brasilien. Aber warum? Experten vermuten, dass es an der Melodik und den vielen offenen Vokalen liegt, die Portugiesisch so weich und angenehm für unsere Ohren machen. Hinzu kommt das berühmte "Kopfkino": Wer Portugiesisch hört, denkt unweigerlich an strahlende Sonne, Traumstrände, pure Gastfreundschaft und eine wunderbar entspannte Lebensart.

Die Top 3 der freundlichsten Sprachen auf einen Blick:

Portugiesisch (34 %) Spanisch (33 %) Italienisch (29 %)

Die Siegertreppe ist fest in der Hand der romanischen Sprachfamilie. Sie gelten weltweit als das akustische Aushängeschild für Wärme, Offenheit und Lebensfreude.

Darum klingen manche Sprachen freundlicher als andere

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Warum finden wir manche Sprachen toll und andere anstrengend? Sprachwissenschaftler nennen das „emotionale Prosodie“. Das bedeutet: Unser Gehirn liest blitzschnell Gefühle aus der Tonhöhe, dem Rhythmus und der Sprachmelodie unseres Gegenübers heraus. Ein weicher, melodischer Klang wirkt sympathisch, völlig unabhängig davon, ob wir gerade nach dem Weg gefragt werden oder jemand nur das Telefonbuch vorliest.

Die romantischste Sprache

Französisch ist und bleibt die unangefochtene Sprache der Liebe! Satte 54 Prozent der Befragten gaben an, dass Französisch am romantischsten klingt. Platz zwei schnappt sich Italienisch (43 %), gefolgt von Spanisch (22 %).

Deutsch ist die „harte“ Sprache

In Sachen Freundlichkeit landet Deutsch weit abgeschlagen auf den hinteren Plätzen. Nur mickrige 7 Prozent der Befragten finden unsere Sprache nett. Laut einem Bericht von „The Portugal News“ wird Deutsch von vielen sogar als eine der härtesten Sprachen der Welt wahrgenommen. Kleiner Tipp: Lächeln Sie einfach doppelt so viel, wenn Sie im Ausland unterwegs sind, das versteht man in jeder Sprache!