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Günstiger Sommerurlaub 2026
© Getty Images

Die beste Reisezeit

Ibiza, Split & Co.: Wann die Sommer-Hotspots 2026 am günstigsten sind

04.05.26, 10:48
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Der Sommer ist da und mit ihm überfüllte Strände, explodierende Hotelpreise und Flüge, die täglich teurer werden. Klassiker wie Ibiza, Split oder Rom sind zwar nach wie vor Sehnsuchtsziele, doch wer zur falschen Zeit bucht, zahlt schnell das Doppelte.

Genau hier setzt der neue Smarter Summer Report der Flugbuchungsplattform Skyscanner an. Die Analyse zeigt, wann beliebte Destinationen diesen Sommer am günstigsten sind – basierend auf durchschnittlichen Flug-, Hotel- und Mietwagenpreisen. Das Ergebnis: Wer flexibel ist und gezielt plant, kann echte Schnäppchen ergattern, selbst in absoluten Hotspots.

Hier sind die spannendsten Ziele – inklusive der besten Reisezeit und warum sie diesen Sommer ganz oben auf deiner Bucket List stehen sollten: 

Faro, Portugal

Günstiger Sommerurlaub 2026
© Getty Images

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Die Algarve rund um Faro ist ein Klassiker für alle, die goldene Strände, spektakuläre Felsformationen und entspanntes Lebensgefühl suchen.

 

  • Günstigste Woche: 31. August – 6. September
  • Bester Reisetag: Dienstag
  • Ø Flugpreis: ca. 226 €
  • Ø Hotel/Tag: ca. 239 €
  • Ø Mietwagen/Tag: ca. 26 €

Bangkok, Thailand

Günstiger Sommerurlaub 2026
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Bangkok ist ein abenteuerliches Erlebnis: Streetfood, Tempel und pulsierendes Nachtleben – und im Sommer oft günstiger als gedacht.

  • Günstigste Woche: 31. August – 6. September
  • Bester Reisetag: Dienstag
  • Ø Flugpreis: ca. 1.000 €
  • Ø Hotel/Tag: ca. 87 €
  • Ø Mietwagen/Tag: ca. 25 €

Orlando, USA

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Freizeitparks, Sonne und Entertainment pur – Orlando ist besonders für Familien ein Highlight im Sommer.

  • Günstigste Woche: 31. August – 6. September
  • Bester Reisetag: Donnerstag
  • Ø Flugpreis: ca. 869 €
  • Ø Hotel/Tag: ca. 95 €
  • Ø Mietwagen/Tag: ca. 40 €

Ibiza, Spanien

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Legendäre Partys treffen hier auf traumhafte Buchten. Ibiza bleibt auch 2026 eines der gefragtesten Sommerziele Europas.

  • Günstigste Woche: 10. – 16. August
  • Bester Reisetag: Sonntag
  • Ø Flugpreis: ca. 212 €
  • Ø Hotel/Tag: ca. 370 €
  • Ø Mietwagen/Tag: ca. 36 €

Korfu, Griechenland

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Grüne Landschaften, türkisfarbenes Wasser und charmante Altstädte machen Korfu einzigartig.

  • Günstigste Woche: 6. – 12. Juli
  • Bester Reisetag: Dienstag
  • Ø Flugpreis: ca. 307 €
  • Ø Mietwagen/Tag: ca. 33 €

Mailand, Italien

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Perfekt für Mode, Kulinarik und Kultur. Mailand ist ein stilvoller Sommer-Trip.

 

  • Günstigste Woche: 31. August – 6. September
  • Bester Reisetag: Mittwoch
  • Ø Flugpreis: ca. 144 €
  • Ø Hotel/Tag: ca. 180 €
  • Ø Mietwagen/Tag: ca. 44 €

Rom, Italien

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Geschichte, gutes Essen und italienisches Lebensgefühl – Rom geht einfach immer.

  • Günstigste Woche: 29. Juni – 5. Juli
  • Bester Reisetag: Dienstag
  • Ø Flugpreis: ca. 219 €
  • Ø Hotel/Tag: ca. 183 €
  • Ø Mietwagen/Tag: ca. 40 €

Split, Kroatien

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Mediterranes Flair trifft hier auf kristallklares Wasser. Split ist aus Österreich gut erreichbar und ideal für einen entspannten Sommerurlaub.

  • Günstigste Woche: 31. August – 6. September
  • Bester Reisetag: Montag
  • Ø Flugpreis: ca. 240 €
  • Ø Mietwagen/Tag: ca. 40 €

Lissabon, Portugal

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Charmante Gassen, ikonische Straßenbahnen und perfekte Sunset-Spots machen Lissabon zum Citytrip-Favoriten in den warmen Monaten.

  • Günstigste Woche: 31. August – 6. September
  • Bester Reisetag: Dienstag
  • Ø Flugpreis: ca. 225 €
  • Ø Hotel/Tag: ca. 181 €
  • Ø Mietwagen/Tag: ca. 29 €

Der Report von Skyscanner zeigt klar: Timing ist alles. Wer nicht stur in der Hochsaison reist, sondern gezielt auf günstigere Wochen setzt, kann selbst die teuersten Sommer-Hotspots überraschend leistbar erleben – oft sogar entspannter, weil der größte Andrang vorbei ist.

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