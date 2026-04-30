Urlaub 2026 zu teuer? Skyscanner enthüllt die Schnäppchen-Ziele für diesen Sommer

Haben Sie Ihren Sommerurlaub 2026 schon gebucht? Falls nicht, sollten Sie schnell sein, denn an den klassischen Hotspots ziehen die Preise spürbar an. Passend dazu hat Skyscanner seinen Smarter Summer Report 2026 veröffentlicht und enthüllt, bei welchen Reisezielen Sie jetzt noch sparen können.

Mit den wärmeren Sonnentagen wächst unsere Lust, endlich die Koffer zu packen. Doch wer jetzt spontan an die klassischen Urlaubs-Hotspots denkt, muss stark sein: Dieses Jahr wird es an den gewohnten Stränden ganz schön teuer. Aber keine Sorge, Rettung naht! Die Flug- und Reiseplattform Skyscanner hat rechtzeitig ihren Smarter Summer Report 2026 veröffentlicht. Wir zeigen Ihnen, welche Reiseziele dieses Jahr echte Sparpotenziale bieten und wo Sie das meiste für Ihr Budget herausholen.

Turin, Italien

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Vergessen Sie das überlaufene Rom oder das teure Mailand, Turin ist das wahre, unentdeckte Juwel Italiens! Die Stadt lockt mit prächtigen Barockpalästen, weltberühmten Museen und eleganten Piazzas, auf denen man stundenlang das "Dolce Vita" genießen kann. Mit den majestätischen Alpen im Hintergrund und erstaunlich günstigen Flug- sowie Hotelpreisen zeigt sich Norditalien hier von seiner stilvollsten und preiswertesten Seite.

Castellón de la Plana, Spanien

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Sonne satt, der süße Duft von Orangenbäumen und ein authentisches spanisches Flair – und das alles ohne den Stress drängender Touristenmassen! Wer sich nach dem echten Spanien sehnt, ist an der traumhaften Costa del Azahar goldrichtig. Castellón bietet herrliche, weitläufige Sandstrände, historische Architektur und exzellente Tapas-Bars, in denen man noch zu echten Einheimischen-Preisen schlemmen kann.

Trapani, Italien

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Sizilianischer Zauber in seiner reinsten Form! Diese windgepeitschte Hafenstadt an der Westküste Siziliens beeindruckt mit einer faszinierenden Mischung aus glitzernden Salzpfannen, an denen rosafarbene Flamingos im Sonnenuntergang stehen, und uralten archäologischen Wundern. Wer auf das authentische Mittelmeer-Abenteuer abseits der überteuerten Luxus-Resorts von Taormina steht, wird hier sein absolutes Traumziel finden.

Jersey, Kanalinseln

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Ein Hauch von Karibik gemischt mit englischem Landadel: Raue, dramatische Klippen wechseln sich hier mit versteckten, goldgelben Sandbuchten ab. Die größte der Kanalinseln bietet einen einzigartigen und faszinierenden Mix aus britischer Höflichkeit und französischer Lebensart. Jersey versprüht ernsthaften Charme und ist die perfekte – und oft günstigere – Alternative zu den überlaufenen Küsten Südfrankreichs oder Cornwalls.

Luxemburg

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Das charmante Großherzogtum wird auf der Suche nach Sommerzielen oft übersehen, ist aber ein echter Geheimtipp im Herzen Europas. Freuen Sie sich auf dramatische, mittelalterliche Festungsanlagen, die sich an steile Felsklippen schmiegen, und üppig grüne Flusstäler, die zu ausgedehnten Weinproben an der Mosel einladen. Die Hauptstadt selbst überrascht mit einer pulsierenden Ausgeh-Szene, erstklassigen Restaurants und einem unschlagbaren Budget-Vorteil: Der gesamte öffentliche Nahverkehr in Luxemburg ist für alle kostenlos.

Weitere Spar-Ziele für den Sommer 2026

Cork, Irland

Die Foodie-Hauptstadt der Grünen Insel punktet mit einem farbenfrohen Hafen, fantastischen Märkten und schnellem Zugang zum spektakulären Wild Atlantic Way. Der typisch irische „Craic“ (Spaß) ist hier garantiert und das ganz ohne das teure Preisetikett von Dublin.

Eindhoven, Niederlande

Willkommen in der Design-Hauptstadt der Niederlande! Eindhoven begeistert mit avantgardistischer Architektur, einem unglaublich kreativen Nachtleben und spürbarer Innovationskraft an jeder Straßenecke. Perfekt für einen hippen, trendigen City-Trip.

Baden-Baden, Deutschland

Warum in die Ferne schweifen? Diese elegante Kurstadt im Schwarzwald lockt mit erholsamen Thermalbädern, einem grandiosen Casino und idyllischen Flussauen für eine luxuriöse, aber überraschend bezahlbare Sommerflucht. Auch hier winken extrem günstige Anreisepreise.

Köln, Deutschland

Der berühmte Dom ist hier nur der Anfang. Kölns lebendige Altstadt, die entspannten Rheinauen und natürlich das legendäre Kölsch machen die Stadt an warmen Sommertagen zu einem unschlagbaren, gemütlichen Ziel.

Dortmund, Deutschland

Bier, Fußball und ein meisterhaftes Industrial-Cool-Makeover. Dortmund überrascht mit seinem relaxten Ruhrpott-Charme und ist ein absoluter Champion in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis. Für einen lässigen City-Break ein echter Volltreffer.