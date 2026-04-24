Traumurlaub ohne Preis-Schock: Diese griechischen Inseln sind 2026 noch günstig

Griechenland gehört zu den beliebtesten Urlaubsländern Europas. Kein Wunder, schließlich hat es jede Menge Trauminseln, kristallklares Wasser und fantastisches Essen zu bieten. Doch vielerorts schießen die Preise rasant in die Höhe. Wir verraten Ihnen, wo Sie auch 2026 noch günstig urlauben können.

Wer diesen Sommer verreisen will, muss bei der Buchung etwas genauer hinschauen. Prognosen zufolge verteuern sich Flugtickets für 2026 um durchschnittlich acht Prozent, und auch bei Hotelübernachtungen wird mit einem Aufschlag von rund sechs Prozent gerechnet. Während Luxus-Hotspots wie Santorini oder Mykonos mittlerweile Preise aufrufen, bei denen man sich fragt, ob das Gold im Moussaka versteckt wurde, gibt es sie noch: die authentischen und vor allem bezahlbaren Ecken Griechenlands. Wir haben recherchiert, wo Sie 2026 den „Greek Summer“ genießen können, ohne danach Ihr Sparbuch zu plündern.

Das sind die günstigsten Inseln Griechenlands 2026

Lefkada

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Lefkada, auch die „weiße Insel“ genannt, liegt im Ionischen Meer und lockt mit atemberaubenden, von steilen Klippen gesäumten Stränden. Der absolute Spar-Vorteil: Die Insel ist über eine Brücke direkt mit dem Festland verbunden. Sie sparen sich also die Kosten für eine Fähre oder teure Inlandsflüge komplett. Die Unterkünfte sind hier bodenständig geblieben, und wer privat in kleinen Bergdörfern bucht, zahlt deutlich weniger als an der Küste.

Astypalea

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Astypalea ist nicht nur wunderschön geformt, sondern auch Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit. Wer hier urlaubt, schont Umwelt und Geldbeutel gleichermaßen. Kleine Ferienwohnungen in der Chora gibt es ab ca. 45 € pro Nacht, während Campingplätze mit günstigen Angeboten ab etwa 13 € am Tag locken. Die Fähre von Piräus (Athen) kostet zwischen 44 und 56 €, ein fairer Preis für die Fahrt in dieses kykladisch angehauchte Paradies.

Thassos

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Als nördlichste bewohnte Insel Griechenlands ist Thassos bei uns oft noch ein echter Geheimtipp. Die Insel ist bekannt für ihre üppige Vegetation aus Kiefern und Olivenbäumen. Wegen ihrer Lage abseits der klassischen Touristen-Routen im Süden bekommen Sie hier extrem viel Urlaub für kleines Geld.

Skyros

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Skyros ist die südlichste und größte Insel der Sporaden und ein absoluter Traum für Budget-Planer. Ein nettes Zimmer oder Apartment am Meer gibt es hier oft schon ab ca. 50 € pro Nacht. Mit Streetfood für rund 5 € und Tavernen-Mahlzeiten zwischen 10 und 15 € freut sich das Urlaubsbudget.

Chalkidiki

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Technisch gesehen eine Halbinsel, fühlt sich Chalkidiki (besonders die Finger Sithonia und Kassandra) an wie eine riesige Inselwelt. 2026 ist Chalkidiki die Top-Empfehlung für Familien. Dank der Nähe zum Flughafen Thessaloniki sind die Transferkosten gering. Vor allem auf Sithonia findet man viele günstige Bungalows und Campingplätze direkt am türkisfarbenen Wasser.

Ikaria

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Ikaria ist eine „Blue Zone“, ein Ort, an dem Menschen überdurchschnittlich alt werden. Das liegt vielleicht auch am stressfreien Lebensstil. Hier ticken die Uhren anders. Große Hotelketten suchen Sie hier vergeblich. Stattdessen punktet Ikaria mit familiären Pensionen und charmanten Apartments. In Orten wie Therma oder Agios Kirykos finden Sie gepflegte Zimmer oft schon ab 30 bis 50 € pro Nacht.

Ja, Urlaub wird 2026 teurer, aber wer den Mut hat, die ausgetretenen Pfade der Instagram-Hotspots zu verlassen, findet in Griechenland immer noch das echte, herzliche und bezahlbare Paradies.