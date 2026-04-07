DIESE griechische Insel ist laut Reisenden die schönste

Vergessen Sie Mykonos oder Santorin! Tausende Urlauber sind sich einig: Für den Sommer 2026 gibt es nur ein wahres Traumziel in Griechenland. Laut Reddit bietet eine Insel von einsamen Buchten bis zum pulsierenden Nachtleben einfach alles.

Griechenland ist ein Sehnsuchtsziel für Reisende aus aller Welt. Mit seinen zahllosen Inseln bietet das Land traumhafte Strände, kristallklares Wasser, antike Stätten und eine exzellente Küche. Doch welche Insel ist die beste für den anstehenden Sommerurlaub? Eine Reddit-Umfrage unter erfahrenen Urlaubern gibt nun klaren Aufschluss darüber, wo es sich 2026 besonders lohnt, die Koffer zu packen.

Kreta ist der klare Favorit der Reise-Communit y

Ob pulsierendes Nachtleben, einsame Buchten oder urige Dörfer – Griechenlands Inseln haben für jeden Geschmack etwas zu bieten. Die Meinungen in der Reise-Community gehen oft auseinander: Während einige Urlauber von verborgenen Schätzen wie Lefkada oder Kos schwärmen, gibt es einen unangefochtenen Spitzenreiter im Reddit-Ranking: Kreta.

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Die größte griechische Insel ist ein absoluter Dauerbrenner unter den Reisezielen. Mit lebhaften Touristenorten, idyllischen Dörfern und einer spektakulären Natur bietet die Insel für jeden etwas. Ein erfahrener Nutzer auf der Plattform fasst es passend zusammen: „Chersonissos ist ein typisches Touristenstädtchen mit schöner Strandpromenade. Heraklion und Malia sind mit dem Bus super zu erreichen. Wir sind dieses Jahr zum dritten Mal dort!“

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Abseits des Trubels: Die magische Südküste

Doch Kreta hat noch weitaus mehr zu bieten als die bekannten Hotspots. Wer es ruhiger mag, sollte unbedingt die Südküste erkunden. Ein weiterer begeisterter Urlauber berichtet: „Palaeiochora hat mich so verzaubert, dass aus geplanten drei Tagen fast eine Woche wurde. Auch Rethymno mit seinen alten Gassen ist ein absolutes Highlight.“

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Besonders beeindruckend sei zudem der Balos-Strand, der für viele Reisende zu den schönsten Orten am Mittelmeer zählt. Ein Nutzer beschreibt sein Erlebnis: „Ich hatte die Ehre, für Stunden komplett alleine dort zu sein. Ein echtes Privileg.“

Die 3 besten Insider-Tipps für Kreta

Um das Maximum aus dem Kreta-Urlaub herauszuholen, empfehlen erfahrene Reisende folgende Punkte:

Mietwagen nehmen und abgelegene Strände entdecken, zum Beispiel Elafonissi oder Seitan Limania.

Eine Wanderung durch die spektakuläre Samaria-Schlucht unternehmen.

In den kleinen Tavernen abseits der Touristenpfade authentische kretische Küche genießen.

Wer für 2026 noch auf der Suche nach dem perfekten Reiseziel ist, macht mit Kreta definitiv nichts falsch. Die Mischung aus Kultur, Erholung und Natur macht die Insel zum verdienten Sieger im Griechenland-Ranking.