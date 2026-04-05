Handynacken, Frozen Shoulder & Co.: 4 einfache Übungen, die Sie schmerzfrei machen

Von Handynacken bis Frozen Shoulder – warum unsere moderne Haltung der größte Risikofaktor für Schmerzen ist und wie wir dagegen vorgehen.

Der menschliche Körper ist ein Meisterwerk der Evolution, konstruiert für den effizienten aufrechten Gang. Doch in einer Ära, die von sitzenden Tätigkeiten und digitaler Fixierung geprägt ist, kollidiert unsere Biologie mit unserem Lebensstil. Studien zeigen, dass eine chronische Fehlhaltung nicht nur Gelenke verschleißt, sondern durch die Kompression des Brustkorbs das Lungenvolumen um bis zu 30 Prozent reduzieren und die Cortisol-Ausschüttung (Stresshormon) signifikant erhöhen kann.

Ein Blick auf vier typische Beschwerdebilder verdeutlicht, wie eine gestörte Statik unsere Hardware systematisch überlastet. Auf den folgenden Seiten zeigen wir konkrete Übungen für alle vier Beschwerdebilder, mit denen Sie Ihre Statik wieder ins Lot bringen.

DER HANDYNACKEN

Ein Kopf wiegt in Neutralstellung ca. 5 kg. Bei einer 60-Grad-Neigung zum Smartphone wirken durch die Hebelwirkung bis zu 27 kg auf die Halswirbelsäule. Die Folge: Die Nackenmuskulatur überdehnt, die tiefe Halsmuskulatur verkümmert und die natürliche Krümmung der Wirbelsäule verflacht – ein Garant für Bandscheibenverschleiß und Kopfschmerz.

FROZEN SHOULDER

Ein Rundrücken lässt das Schulterblatt nach vorne kippen. Dies verengt den Raum unter dem Schulterdach und quetscht Sehnen sowie Schleimbeutel ein (Impingement). Diese dauerhafte mechanische Reizung kann zu Entzündungen und einer schmerzhaften Verklebung der Gelenkkapsel führen. die Sehnenplatte an der Beinaußenseite unter enorme Spannung und reibt schmerzhaft über den Knieknochen. Ohne Korrektur der Hüftstatik bleibt jede lokale Therapie wirkungslos.

DAS LÄUFERKNIE

In der Sportmedizin gilt das Knie oft als „Sklave zwischen Hüfte und Fuß“. Schmerzen an der Knieaußenseite sind selten ein Problem des Gelenks selbst, sondern ein Resultat einer instabilen Beckenstatik. Eine schwache Gesäßmuskulatur lässt das Becken beim Laufen absinken. Dadurch gerät

ACHILLESSEHNENBESCHWERDEN

Ständiges Sitzen verkürzt die Oberschenkelrückseite und kippt das Becken nach vorne. Dies erhöht den Dauerzug auf die Achillessehne und stört deren Durchblutung. Eine Heilung gelingt hier nur, wenn die gesamte hintere Muskelkette wieder „auf Länge“ gebracht wird.

1. ISOMETRISCHE NACKENSTÄRKUNG

GEGEN EINEN HANDYNACKEN

© KI generiert

Stellen Sie sich zunächst mit dem Rücken an eine stabile Wand, wobei die Füße hüftbreit auseinanderstehen, die Zehen nach vorn zeigen und die Fersen die Wand berühren. Aus dieser stabilen Position heraus führen Sie den Hinterkopf bewusst an die Wand und bauen für sechs Sekunden einen maximalen Druck gegen die Fläche auf. Da diese Übung rein kraftbasiert und ohne sichtbare Bewegung erfolgt, halten Sie die Spannung statisch, bevor Sie sich für zwanzig Sekunden entspannen. Wiederholen Sie diesen Ablauf insgesamt dreimal, um die Nackenmuskulatur gezielt zu kräftigen und Ihre aufrechte Haltung nachhaltig zu unterstützen.

2. SUMO-SQUATS

GEGEN DAS LÄUFERKNIE

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Für die Ausführung der Sumo-Squats positionieren Sie sich hinter einem stabilen Stuhl, einem Tisch oder im Türrahmen und stellen die Füße etwas weiter als hüftbreit auseinander. Die Zehen zeigen dabei leicht nach außen, analog zur Zeigerstellung einer Uhr um 10:10 Uhr, wobei sich auch die Knie dieser geöffneten Richtung anpassen. Nach einer kurzen Kontrolle der aufrechten Haltung und einem tiefen Atemzug gehen Sie kontrolliert so weit in die Kniebeuge, bis Ober- und Unterschenkel einen Winkel von 90 Grad bilden.

Achten Sie darauf, den Oberkörper dabei möglichst aufrecht zu halten und nicht tiefer zu gehen, um die Kniegelenke zu schonen. Halten Sie diese Position für fünf Sekunden bei gleichmäßiger Atmung, bevor Sie in die Ausgangslage zurückkehren. Wiederholen Sie die Bewegung sechsmal pro Satz und absolvieren Sie insgesamt drei Durchgänge mit kurzen Pausen.

3. DEHNUNG IM SITZEN

GEGEN ACHILLESSEHNEN-BESCHWERDEN

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Für die Dehnung im Sitzen nehmen Sie eine aufrechte Position auf einem Stuhl ein und strecken ein Bein gerade nach vorne aus, sodass es im Idealfall einen 90-Grad-Winkel zum Oberkörper bildet; bei Bedarf kann der Fuß auch auf einem Hocker abgelegt werden. Ziehen Sie nun die Zehenspitzen langsam so weit wie möglich in Richtung des Oberkörpers, halten Sie diese Spannung für zehn Sekunden und spüren Sie dabei bewusst die Dehnung im Bereich der Achillessehne.

Gehen Sie anschließend in die Entspannung über, indem Sie die Zehen strecken und den Fuß in eine leichte Spitzfußstellung bringen, bevor Sie nach zwei tiefen Atemzügen von vorn beginnen. Wiederholen Sie diesen Ablauf mit jedem Bein insgesamt zehnmal.

4. DIE SEITLICHE ARMSTRECKUNG

GEGEN EINE FROZEN SHOULDER

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Beginnen Sie die Übung in einem entspannten, hüftbreiten Stand, wobei die Arme locker am Körper hängen und die Handflächen die Seiten Ihrer Oberschenkel berühren. Führen Sie nun beide Arme mit nach vorn gerichteten Handflächen langsam seitlich nach oben, bis sich die Daumen im maximalen Bewegungsausschlag über Ihrem Kopf treffen. Achten Sie während der gesamten Ausführung darauf, dass die Arme vollständig gestreckt bleiben, und verweilen Sie in dieser oberen Position für mindestens fünfzehn Sekunden.

Unterstützen Sie die Dehnung durch eine möglichst tiefe und gleichmäßige Atmung, bevor Sie die Arme kontrolliert in die Ausgangsposition zurückführen. Wiederholen Sie diesen Ablauf insgesamt dreimal, um die Beweglichkeit im Schultergürtel effektiv zu fördern.

BUCHTIPP

Mehr zum Thema lesen Sie in „Haltung gut, alles gut“ von Dr. med. Michael Lehnert. GU; 20 Euro