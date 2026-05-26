Trotz Hitze fit bleiben? Diese Sportarten eignen sich jetzt perfekt

Sport bei 30 Grad? Funktioniert, wenn Sie auf die richtigen Workouts setzen. Diese Sportarten eignen sich besonders gut für heiße Sommertage und halten trotzdem fit.

Sobald die Temperaturen steigen, verändert sich auch das Training. Denn während manche bei 30 Grad noch motiviert ihre Laufschuhe schnüren, fühlt sich Sport für andere plötzlich an wie eine Challenge aus „Survivor“. Die gute Nachricht: Sie müssen im Sommer nicht komplett auf Bewegung verzichten. Prinzipiell können Sie fast jede Sportart auch bei Hitze ausüben - wichtig ist nur, Intensität und Bedingungen an die Temperaturen anzupassen. Denn wer den Körper bei extremer Hitze überfordert, riskiert Kreislaufprobleme, Dehydrierung oder sogar einen Hitzeschlag. Diese Sportarten eignen sich besonders gut für heiße Sommertage.

Wassersport: Der Sommer-Klassiker schlechthin

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Wenn es draußen richtig heiß wird, gibt es eigentlich kaum etwas Besseres als Bewegung im Wasser. Schwimmen, Rudern, Surfen oder Stand-up-Paddling verbinden Training und Abkühlung gleichzeitig. Vor allem Schwimmen gilt als ideales Ganzkörpertraining für den Sommer, weil Gelenke geschont werden und der Körper nicht dauerhaft direkter Hitze ausgesetzt ist. Auch Stand-up-Paddling bleibt beliebt, irgendwo zwischen Workout, Balance-Training und „ich tue so, als hätte ich mein Leben komplett im Griff“-Sommerfeeling. Wichtig ist trotzdem Sonnenschutz. Denn auf dem Wasser wird UV-Strahlung zusätzlich reflektiert und wirkt dadurch oft stärker als gedacht.

Moderater Ausdauersport statt Hardcore-Workouts

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Laufen, Radfahren oder lockeres Joggen funktionieren grundsätzlich auch bei hohen Temperaturen, allerdings besser angepasst und weniger intensiv. Besonders an heißen Tagen sollten Sie auf extreme BelastBesser geeignet:

lockere Dauerläufe

entspanntes Radfahren

Walking

moderate Cardio-Einheiten

Am besten trainieren Sie früh morgens oder am Abend, wenn die Temperaturen niedriger sind. Ihr Kreislauf wird es Ihnen danken. ungen wie HIIT-Workouts oder Sprinttraining eher verzichten. Der Körper arbeitet bei Hitze ohnehin schon auf Hochtouren, um sich zu kühlen.

Yoga & Pilates: Ruhiger trainieren bei Sommerhitze

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Auch Yoga oder Pilates können im Sommer eine gute Wahl sein, solange Sie nicht gerade ein 40-Grad-Hot-Yoga-Studio betreten. Langsame Bewegungen, bewusstes Atmen und länger gehaltene Positionen passen oft deutlich besser zu heißen Tagen als explosive Workouts. Manche Yoga-Übungen sollen sogar eine leicht kühlende Wirkung auf den Körper haben. Und ganz ehrlich: Wenn draußen ohnehin alles langsam wird, fühlt sich ein ruhiger Flow manchmal genau richtig an.

Wandern: Bewegung ohne Leistungsdruck

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Wandern gehört ebenfalls zu den idealen Sommer-Sportarten – besonders auf schattigen Strecken durch Wälder oder in den Bergen. Der Vorteil: Sie bestimmen selbst das Tempo und können die Intensität jederzeit anpassen. Gleichzeitig bewegt man sich an der frischen Luft, ohne permanent Vollgas geben zu müssen.

Besonders wichtig bei Hitze:

ausreichend Wasser mitnehmen

schattige Routen wählen

Mittagshitze vermeiden

Sonnenschutz nicht vergessen

Und seien wir ehrlich: Ein gemütlicher Wandertag mit Aussicht fühlt sich manchmal sowieso besser an als jedes übermotivierte Sommer-Workout.

Krafttraining im Fitnessstudio

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Wenn draußen 35 Grad herrschen, kann das klimatisierte Fitnessstudio plötzlich wie ein Luxusurlaub wirken. Krafttraining eignet sich im Sommer besonders gut, weil Sie Intensität, Pausen und Belastung individuell anpassen können. Außerdem schützt die klimatisierte Umgebung vor direkter Sonne und extremer Hitze. Wichtig ist allerdings der Kreislauf: Der Wechsel zwischen stark gekühltem Studio und heißer Außenluft kann den Körper belasten. Deshalb nach dem Training lieber kurz langsam runterkommen statt direkt in die Mittagshitze zu sprinten.

Sport im Sommer funktioniert am besten, wenn Sie nicht gegen die Hitze arbeiten, sondern mit ihr.