Nicht Wasser: Das sollten Sie bei Hitze wirklich trinken

Die Temperaturen klettern nach oben, die Sonne brennt und viele denken: „Ich muss viel Wasser trinken!“ Doch wer bei Hitze ausschließlich auf Wasser setzt, tut seinem Körper nicht unbedingt einen Gefallen. Wir verraten, mit welchen Durstlöschern Sie Ihren Körper jetzt wirklich optimal unterstützen.

Bei hohen Temperaturen sollte man mindestens drei Liter täglich trinken, da der Körper mehr Flüssigkeit verliert. Schwitzt man viel oder macht zusätzlich Sport, nimmt der Flüssigkeitsbedarf entsprechend weiter zu. Doch Wasser ist dabei nicht immer die beste Option. Welche Getränke unseren Körper bei Sommerhitze wirklich am besten mit Flüssigkeit versorgen, erfahren Sie hier.

Darum ist Wasser bei Hitze nicht die beste Wahl

Keine Frage, Wasser ist lebenswichtig. Aber wenn es darum geht, den menschlichen Körper an heißen Tagen möglichst lange und effizient zu hydrieren, ist es nicht die beste Option. Forscher der renommierten St. Andrews University haben den sogenannten Hydratations-Index verschiedener Getränke genauer unter die Lupe genommen.

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Ihr Fazit: Pures Wasser fließt zu schnell durch unseren Körper. Da es von Natur aus kaum Elektrolyte oder Nährstoffe enthält, wird es rasch wieder ausgeschieden, ohne langfristig im Gewebe gebunden zu werden. Wenn Sie bei Hitze stark schwitzen und viel Wasser trinken, riskieren Sie im schlimmsten Fall sogar, dass Ihr Elektrolythaushalt durcheinandergerät.

Diese Getränke sind an heißen Tagen besser als Wasser

Milch

Ja, Sie haben richtig gelesen. Normale tierische Milch (insbesondere fettarme Milch) hydriert den Körper deutlich besser und nachhaltiger als jedes Tafelwasser. Milch enthält eine von der Natur perfekt ausbalancierte Mischung aus Laktose (Milchzucker), hochwertigen Proteinen, einem gewissen Fettanteil und, ganz wichtig, Natrium. Diese Nährstoffkombination verlangsamt die Magenentleerung. Das bedeutet, dass die Flüssigkeit nicht auf einen Schlag, sondern in einem langsamen, stetigen Rhythmus in den Blutkreislauf abgegeben wird. Der Körper bleibt über viele Stunden hinweg optimal hydriert.

Kokosnusswasser

Wer auf Milch lieber verzichtet, kann auch auf Kokosnusswasser setzen. Es ist von Natur aus reich an Kalium, wertvollen Mineralien wie Magnesium, Calcium und Phosphor sowie ein paar Kohlenhydraten. Es füllt die leeren Flüssigkeitsspeicher sofort wieder auf, ohne den Magen zu belasten oder ein Völlegefühl zu hinterlassen.

Isotonische Getränke

Spezielle Elektrolyt-Trinklösungen, die Sie vielleicht als kleine Pülverchen aus der Apotheke oder dem Ausdauersportbedarf kennen, sind ebenfalls gut geeignet. Diese Mischungen bestehen aus einer abgestimmten Menge an Salzen (wie Natrium, Magnesium und Kalium) sowie etwas Glukose (Zucker). Sie sind dafür entwickelt worden, die durch starken Schweiß verlorenen Mineralien blitzschnell zu ersetzen.

Alltags-Tipps für den Sommer

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Das bedeutet natürlich nicht, dass Sie ab sofort im Hochsommer am Strand literweise Vollmilch in sich hineinschütten müssen. Wasser bleibt eine hervorragende Basis. Aber Sie können sich die Erkenntnisse ganz einfach zunutze machen:

Pimpen Sie Ihr Wasser

Ein großzügiger Schuss Orangen- oder Apfelsaft verwandelt Ihr Wasser in einen Fruchtsaft. So fügen Sie die nötigen Kohlenhydrate und Mineralien hinzu, um das Wasser länger im Körper zu halten. Alternativ hilft schon eine kleine Prise Salz im Wasser.

Noch einfacher und perfekt für unterwegs gelingt das Aufpimpen mit Wasserzusätzen, wie zum Beispiel mit den neuen FlavorSticks von Mautner Markhof: Das zuckerfreie Getränkepulver liefert dank Fruchtsaftpulver im Handumdrehen herrlich fruchtigen Geschmack, ganz ohne unnötige Kalorien, aber mit dem vollen Erfrischungskick für heiße Tage.

Essen Sie Ihr Wasser

Kombinieren Sie Ihr Glas Wasser mit wasserreichen Lebensmitteln. Wassermelonen, Gurken, Tomaten und Erdbeeren liefern neben Feuchtigkeit nämlich genau die Elektrolyte, die pures Wasser nicht hat.