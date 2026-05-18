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Liga greift durch: Lange Sperre für Rapids "Schuhwerfer" Demir
© gepa

Saison zu Ende

Liga greift durch: Lange Sperre für Rapids "Schuhwerfer" Demir

18.05.26, 18:15
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Rapid muss im Europacup-Play-off auf Yusuf Demir verzichten. Die Sperre für den "Schuhwerfer" von Graz ist bekannt. 

Demir leitete sich beim 0:2 in Graz einen Auszucker sondergleichen. Der 22-Jährige warf seinen Schuh in Richtung Schiri-Assistent - sah dafür sofort Rot.

Die Bundesliga gab am Montag die Sperre bekannt: 3 Spiele für Demir! Damit ist er im Saison-Finish im Showdown um Europa gegen den WAC oder Ried gesperrt - und verpasst auch den Saisonauftakt der neuen Spielzeit.

Die Begründung der Liga: Unsportliches Verhalten gegenüber einem Spieloffiziellen und Nichtbefolgung der Anordnung eines Spieloffiziellen.

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