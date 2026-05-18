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ÖFB Teamfoto
© GEPA

Steckbriefe

DAS sind unsere 26 WM-Helden

Von
18.05.26, 15:10
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Steckbriefe der 26 Spieler, die am Montag in den Kader des österreichischen Fußball-Nationalteams für die WM in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli 2026) einberufen worden sind.

Der Countdown läuft. ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat den vorläufigen Kader für die WM präsentiert. Das sind die Steckbriefe unserer Stars. 

TOR:

Patrick Pentz

Patrick Pentz
© GEPA
  • Geboren: 2. Jänner 1997 in Salzburg
  • Aktueller Verein: Bröndby IF
  • Vorige Vereine: Red Bull Salzburg, Austria Wien, Stade Reims, Bayer Leverkusen 
  • 18 Länderspiele

Alexander Schlager 

Alexander Schlager
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  • Geboren: 1. Februar 1996 in Salzburg
  •  Aktueller Verein: Red Bull Salzburg
  •  Vorige Vereine: Red Bull Salzburg, RB Leipzig, SV Grödig, FAC, LASK
  •  25 Länderspiele 

Florian Wiegele 

Florian Wiegele
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  • Geboren: 21. März 2001 in Graz
  •  Aktueller Verein: Viktoria Pilsen
  •  Vorige Vereine: Sturm Graz , SV Lebring, FC Gleisdorf, DSV Leoben, GAK 
  •  1 Länderspiel 

ABWEHR

David Affengruber 

David Affengruber
© GEPA
  • Geboren: 19. März 2001 in Scheibbs
  • Aktueller Verein: Elche CF
  • Vorige Vereine: SC Wieselburg, Red Bull Salzburg, FC Liefering, Sturm Graz 
  • 1 Länderspiel 

David Alaba 

David Alaba
© GEPA
  • Geboren: 24. Juni 1992 in Wien
  •  Aktueller Verein: Real Madrid
  •  Vorige Vereine: Austria Wien, FC Bayern München, TSG Hoffenheim
  •  112 Länderspiele, 15 Tore 

Kevin Danso 

Kevin Danso
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  • Geboren: 19. September 1998 in Voitsberg
  • Aktueller Verein: Tottenham
  • Vorige Vereine: FC Augsburg, Southampton, Fortuna Düsseldorf, RC Lens 
  • 31 Länderspiele 

Marco Friedl 

Marco Friedl
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  • Geboren: 16. März 1998 in Kirchbichl
  • Aktueller Verein: Werder Bremen
  • Vorige Vereine: FC Bayern München
  • 10 Länderspiele 

Philipp Lienhart 

Philipp Lienhart
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  • Geboren: 11. Juli 1996 in Lilienfeld
  • Aktueller Verein: SC Freiburg
  • Vorige Vereine: Rapid Wien, Real Madrid 
  • 40 Länderspiele, 3 Tore 

Phillipp Mwene 

Phillipp Mwene
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  • Geboren: 29. Jänner 1994 in Wien
  • Aktueller Verein: 1. FSV Mainz 05
  • Vorige Vereine: Austria Wien, VfB Stuttgart, 1. FC Kaiserslautern, Mainz, PSV Eindhoven
  • 29 Länderspiele 

Stefan Posch 

Stefan Posch
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  • Geboren: 14. Mai 1997 in Judenburg
  • Aktueller Verein: 1. FSV Mainz 05
  • Vorige Vereine: Sturm Graz, Admira, TSG Hoffenheim, Bologna, Atalanta Bergamo, Como 
  • 51 Länderspiele, 5 Tore 

Alexander Prass 

Alexander Prass
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  • Geboren: 26. Mai 2001 in Hellmonsödt
  • Aktueller Verein: TSG Hoffenheim
  • Vorige Vereine: Red Bull Salzburg, FC Liefering, Sturm Graz 
  • 18 Länderspiele

Michael Svoboda

Michael Svoboda
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  • Geboren: 15. Oktober 1998 in Wien
  • Aktueller Verein: Venezia FC
  • Vorige Vereine: SV Schwechat, FC Stadlau, WSG Tirol 
  • 4 Länderspiele

MITTELFELD:

Christoph Baumgartner

Christoph Baumgartner
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  • Geboren: 1. August 1999 in Horn
  • Aktueller Verein: RB Leipzig
  •  Vorige Vereine: SV Horn, AKA St. Pölten, TSG Hoffenheim 
  •  58 Länderspiele, 19 Tore

Carney Chukwuemeka

Carney Chukwuemeka
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  • Geboren: 20. Oktober 2003 in Wien
  • Aktueller Verein: Borussia Dortmund
  • Vorige Vereine: Aston Villa, Chelsea 
  • 2 Länderspiele, 1 Tor

Florian Grillitsch

Florian Grillitsch
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  • Geboren: 7. August 1995 in Neunkirchen
  • Aktueller Verein: SC Braga
  • Vorige Vereine: St. Pölten, Werder Bremen, TSG Hoffenheim, Ajax Amsterdam, Hoffenheim, Real Valladolid 
  • 59 Länderspiele, 1 Tor

Konrad Laimer

Konrad Laimer
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  • Geboren: 27. Mai 1997 in Salzburg
  • Aktueller Verein: FC Bayern München
  • Vorige Vereine: FC Liefering, Red Bull Salzburg, RB Leipzig 
  • 56 Länderspiele, 7 Tore

Marcel Sabitzer

Marcel Sabitzer
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  • Geboren: 17. März 1994 in Wels
  • Aktueller Verein: Borussia Dortmund
  • Vorige Vereine: Admira, Rapid, Red Bull Salzburg, RB Leipzig, FC Bayern München, Manchester United 
  • 97 Länderspiele, 25 Tore

Xaver Schlager

Xaver Schlager
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  • Geboren: 28. September 1997 in Linz
  • Aktueller Verein: RB Leipzig
  • Vorige Vereine: Red Bull Salzburg, VfL Wolfsburg 
  • 50 Länderspiele, 4 Tore

Romano Schmid

Romano Schmid
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  • Geboren: 27. Jänner 2000 in Graz
  • Aktueller Verein: Werder Bremen
  • Vorige Vereine: Sturm Graz, Red Bull Salzburg, Werder Bremen, WAC 
  • 33 Länderspiele, 3 Tore

Alessandro Schöpf

Alessandro Schöpf
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  • Geboren: 7. Februar 1994 in Umhausen
  • Aktueller Verein: Wolfsberger AC
  • Vorige Vereine: FC Bayern München, 1. FC Nürnberg, FC Schalke 04, Arminia Bielefeld, Vancouver Whitecaps 
  • 35 Länderspiele, 6 Tore

Nicolas Seiwald

Nicolas Seiwald
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  • Geboren: 4. Mai 2001 in Kuchl
  • Aktueller Verein: RB Leipzig
  • Voriger Verein: Red Bull Salzburg 
  • 46 Länderspiele, 1 Tor

Paul Wanner

Paul Wanner
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  • Geboren: 23. Dezember 2005 in Dornbirn
  • Aktueller Verein: PSV Eindhoven
  • Vorige Vereine: FC Bayern München, Elversberg, Heidenheim 
  • 2 Länderspiele

Patrick Wimmer

Patrick Wimmer
© GEPA
  • Geboren: 30. Mai 2001 in Tulln
  • Aktueller Verein: VfL Wolfsburg
  • Vorige Vereine: Gaflenz, Austria Wien, Arminia Bielefeld 
  • 30 Länderspiele, 1 Tor

ANGRIFF

Marko Arnautovic

Marko Arnautovic
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  • Geboren: 19. April 1989 in Wien
  • Aktueller Verein: Roter Stern Belgrad
  • Vorige Vereine: FAC, Austria Wien, Vienna, Rapid , Twente Enschede, Inter Mailand, Werder Bremen, Stoke City, West Ham United, Shanghai SIPG, Bologna,
  • 132 Länderspiele, 47 Tore

Michael Gregoritsch

Michael Gregoritsch
© GEPA
  • Geboren: 18. April 1994 in Graz
  • Aktueller Verein: FC Augsburg
  • Vorige Vereine: GAK, Kapfenberger SV, TSG Hoffenheim, FC St. Pauli, VfL Bochum, Hamburger SV, FC Augsburg, FC Schalke 04, SC Freiburg, Bröndby
  • 74 Länderspiele, 24 Tore

Sasa Kalajdzic

Sasa Kalajdzic
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  • Geboren: 7. Juli 1997 in Wien
  • Aktueller Verein: LASK
  • Vorige Vereine: Donaufeld, Admira, VfB Stuttgart, Wolverhampton, Eintracht Frankfurt 
  • 21 Länderspiele, 4 Tore 

Auf Abruf

Tobias Lawal (KRC Genk, 1), Nikolas Polster (WAC, 0) - Christoph Klarer (Birmingham City, 0), Leopold Querfeld (Union Berlin, 5/0), Gernot Trauner (Feyenoord Rotterdam, 16/2), Nikolas Veratschnig (FSV Mainz, 0), Maximilian Wöber (Werder Bremen, 31/0) - Thierno Ballo (Millwall, 1/0), Marco Grüll (Werder Bremen, 8/0), Sascha Horvath (LASK, 0), Dejan Ljubicic (Schalke 04, 9/1), Matthias Seidl (SK Rapid, 8/1), Kevin Stöger (Borussia Mönchengladbach, 5/0) - Raul Florucz (Union Saint-Gilloise, 3/0), Andreas Weimann (SK Rapid, 26/2), Nikolaus Wurmbrand (SK Rapid, 4/1)

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