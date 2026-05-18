DAS sind unsere 26 WM-Helden

Steckbriefe der 26 Spieler, die am Montag in den Kader des österreichischen Fußball-Nationalteams für die WM in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli 2026) einberufen worden sind.
Der Countdown läuft. ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat den vorläufigen Kader für die WM präsentiert. Das sind die Steckbriefe unserer Stars.
TOR:
Patrick Pentz
- Geboren: 2. Jänner 1997 in Salzburg
- Aktueller Verein: Bröndby IF
- Vorige Vereine: Red Bull Salzburg, Austria Wien, Stade Reims, Bayer Leverkusen
- 18 Länderspiele
Alexander Schlager
- Geboren: 1. Februar 1996 in Salzburg
- Aktueller Verein: Red Bull Salzburg
- Vorige Vereine: Red Bull Salzburg, RB Leipzig, SV Grödig, FAC, LASK
- 25 Länderspiele
Florian Wiegele
- Geboren: 21. März 2001 in Graz
- Aktueller Verein: Viktoria Pilsen
- Vorige Vereine: Sturm Graz , SV Lebring, FC Gleisdorf, DSV Leoben, GAK
- 1 Länderspiel
ABWEHR
David Affengruber
- Geboren: 19. März 2001 in Scheibbs
- Aktueller Verein: Elche CF
- Vorige Vereine: SC Wieselburg, Red Bull Salzburg, FC Liefering, Sturm Graz
- 1 Länderspiel
David Alaba
- Geboren: 24. Juni 1992 in Wien
- Aktueller Verein: Real Madrid
- Vorige Vereine: Austria Wien, FC Bayern München, TSG Hoffenheim
- 112 Länderspiele, 15 Tore
Kevin Danso
- Geboren: 19. September 1998 in Voitsberg
- Aktueller Verein: Tottenham
- Vorige Vereine: FC Augsburg, Southampton, Fortuna Düsseldorf, RC Lens
- 31 Länderspiele
Marco Friedl
- Geboren: 16. März 1998 in Kirchbichl
- Aktueller Verein: Werder Bremen
- Vorige Vereine: FC Bayern München
- 10 Länderspiele
Philipp Lienhart
- Geboren: 11. Juli 1996 in Lilienfeld
- Aktueller Verein: SC Freiburg
- Vorige Vereine: Rapid Wien, Real Madrid
- 40 Länderspiele, 3 Tore
Phillipp Mwene
- Geboren: 29. Jänner 1994 in Wien
- Aktueller Verein: 1. FSV Mainz 05
- Vorige Vereine: Austria Wien, VfB Stuttgart, 1. FC Kaiserslautern, Mainz, PSV Eindhoven
- 29 Länderspiele
Stefan Posch
- Geboren: 14. Mai 1997 in Judenburg
- Aktueller Verein: 1. FSV Mainz 05
- Vorige Vereine: Sturm Graz, Admira, TSG Hoffenheim, Bologna, Atalanta Bergamo, Como
- 51 Länderspiele, 5 Tore
Alexander Prass
- Geboren: 26. Mai 2001 in Hellmonsödt
- Aktueller Verein: TSG Hoffenheim
- Vorige Vereine: Red Bull Salzburg, FC Liefering, Sturm Graz
- 18 Länderspiele
Michael Svoboda
- Geboren: 15. Oktober 1998 in Wien
- Aktueller Verein: Venezia FC
- Vorige Vereine: SV Schwechat, FC Stadlau, WSG Tirol
- 4 Länderspiele
MITTELFELD:
Christoph Baumgartner
- Geboren: 1. August 1999 in Horn
- Aktueller Verein: RB Leipzig
- Vorige Vereine: SV Horn, AKA St. Pölten, TSG Hoffenheim
- 58 Länderspiele, 19 Tore
Carney Chukwuemeka
- Geboren: 20. Oktober 2003 in Wien
- Aktueller Verein: Borussia Dortmund
- Vorige Vereine: Aston Villa, Chelsea
- 2 Länderspiele, 1 Tor
Florian Grillitsch
- Geboren: 7. August 1995 in Neunkirchen
- Aktueller Verein: SC Braga
- Vorige Vereine: St. Pölten, Werder Bremen, TSG Hoffenheim, Ajax Amsterdam, Hoffenheim, Real Valladolid
- 59 Länderspiele, 1 Tor
Konrad Laimer
- Geboren: 27. Mai 1997 in Salzburg
- Aktueller Verein: FC Bayern München
- Vorige Vereine: FC Liefering, Red Bull Salzburg, RB Leipzig
- 56 Länderspiele, 7 Tore
Marcel Sabitzer
- Geboren: 17. März 1994 in Wels
- Aktueller Verein: Borussia Dortmund
- Vorige Vereine: Admira, Rapid, Red Bull Salzburg, RB Leipzig, FC Bayern München, Manchester United
- 97 Länderspiele, 25 Tore
Xaver Schlager
- Geboren: 28. September 1997 in Linz
- Aktueller Verein: RB Leipzig
- Vorige Vereine: Red Bull Salzburg, VfL Wolfsburg
- 50 Länderspiele, 4 Tore
Romano Schmid
- Geboren: 27. Jänner 2000 in Graz
- Aktueller Verein: Werder Bremen
- Vorige Vereine: Sturm Graz, Red Bull Salzburg, Werder Bremen, WAC
- 33 Länderspiele, 3 Tore
Alessandro Schöpf
- Geboren: 7. Februar 1994 in Umhausen
- Aktueller Verein: Wolfsberger AC
- Vorige Vereine: FC Bayern München, 1. FC Nürnberg, FC Schalke 04, Arminia Bielefeld, Vancouver Whitecaps
- 35 Länderspiele, 6 Tore
Nicolas Seiwald
- Geboren: 4. Mai 2001 in Kuchl
- Aktueller Verein: RB Leipzig
- Voriger Verein: Red Bull Salzburg
- 46 Länderspiele, 1 Tor
Paul Wanner
- Geboren: 23. Dezember 2005 in Dornbirn
- Aktueller Verein: PSV Eindhoven
- Vorige Vereine: FC Bayern München, Elversberg, Heidenheim
- 2 Länderspiele
Patrick Wimmer
- Geboren: 30. Mai 2001 in Tulln
- Aktueller Verein: VfL Wolfsburg
- Vorige Vereine: Gaflenz, Austria Wien, Arminia Bielefeld
- 30 Länderspiele, 1 Tor
ANGRIFF
Marko Arnautovic
- Geboren: 19. April 1989 in Wien
- Aktueller Verein: Roter Stern Belgrad
- Vorige Vereine: FAC, Austria Wien, Vienna, Rapid , Twente Enschede, Inter Mailand, Werder Bremen, Stoke City, West Ham United, Shanghai SIPG, Bologna,
- 132 Länderspiele, 47 Tore
Michael Gregoritsch
- Geboren: 18. April 1994 in Graz
- Aktueller Verein: FC Augsburg
- Vorige Vereine: GAK, Kapfenberger SV, TSG Hoffenheim, FC St. Pauli, VfL Bochum, Hamburger SV, FC Augsburg, FC Schalke 04, SC Freiburg, Bröndby
- 74 Länderspiele, 24 Tore
Sasa Kalajdzic
- Geboren: 7. Juli 1997 in Wien
- Aktueller Verein: LASK
- Vorige Vereine: Donaufeld, Admira, VfB Stuttgart, Wolverhampton, Eintracht Frankfurt
- 21 Länderspiele, 4 Tore
Auf Abruf
Tobias Lawal (KRC Genk, 1), Nikolas Polster (WAC, 0) - Christoph Klarer (Birmingham City, 0), Leopold Querfeld (Union Berlin, 5/0), Gernot Trauner (Feyenoord Rotterdam, 16/2), Nikolas Veratschnig (FSV Mainz, 0), Maximilian Wöber (Werder Bremen, 31/0) - Thierno Ballo (Millwall, 1/0), Marco Grüll (Werder Bremen, 8/0), Sascha Horvath (LASK, 0), Dejan Ljubicic (Schalke 04, 9/1), Matthias Seidl (SK Rapid, 8/1), Kevin Stöger (Borussia Mönchengladbach, 5/0) - Raul Florucz (Union Saint-Gilloise, 3/0), Andreas Weimann (SK Rapid, 26/2), Nikolaus Wurmbrand (SK Rapid, 4/1)