© GEPA Steckbriefe DAS sind unsere 26 WM-Helden Von Online Redaktion

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Steckbriefe der 26 Spieler, die am Montag in den Kader des österreichischen Fußball-Nationalteams für die WM in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli 2026) einberufen worden sind. Der Countdown läuft. ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat den vorläufigen Kader für die WM präsentiert. Das sind die Steckbriefe unserer Stars. TOR: Patrick Pentz © GEPA Geboren: 2. Jänner 1997 in Salzburg

Aktueller Verein: Bröndby IF

Vorige Vereine: Red Bull Salzburg, Austria Wien, Stade Reims, Bayer Leverkusen

18 Länderspiele Alexander Schlager © GEPA Geboren: 1. Februar 1996 in Salzburg

Aktueller Verein: Red Bull Salzburg

Vorige Vereine: Red Bull Salzburg, RB Leipzig, SV Grödig, FAC, LASK

25 Länderspiele Florian Wiegele © GEPA Geboren: 21. März 2001 in Graz

Aktueller Verein: Viktoria Pilsen

Vorige Vereine: Sturm Graz , SV Lebring, FC Gleisdorf, DSV Leoben, GAK

1 Länderspiel ABWEHR David Affengruber © GEPA Geboren: 19. März 2001 in Scheibbs

Aktueller Verein: Elche CF

Vorige Vereine: SC Wieselburg, Red Bull Salzburg, FC Liefering, Sturm Graz

1 Länderspiel David Alaba © GEPA Geboren: 24. Juni 1992 in Wien

Aktueller Verein: Real Madrid

Vorige Vereine: Austria Wien, FC Bayern München, TSG Hoffenheim

112 Länderspiele, 15 Tore Kevin Danso © GEPA Geboren: 19. September 1998 in Voitsberg

Aktueller Verein: Tottenham

Vorige Vereine: FC Augsburg, Southampton, Fortuna Düsseldorf, RC Lens

31 Länderspiele Marco Friedl © GEPA Geboren: 16. März 1998 in Kirchbichl

Aktueller Verein: Werder Bremen

Vorige Vereine: FC Bayern München

10 Länderspiele Philipp Lienhart © GEPA Geboren: 11. Juli 1996 in Lilienfeld

Aktueller Verein: SC Freiburg

Vorige Vereine: Rapid Wien, Real Madrid

40 Länderspiele, 3 Tore Phillipp Mwene © GEPA Geboren: 29. Jänner 1994 in Wien

Aktueller Verein: 1. FSV Mainz 05

Vorige Vereine: Austria Wien, VfB Stuttgart, 1. FC Kaiserslautern, Mainz, PSV Eindhoven

29 Länderspiele Stefan Posch © GEPA Geboren: 14. Mai 1997 in Judenburg

Aktueller Verein: 1. FSV Mainz 05

Vorige Vereine: Sturm Graz, Admira, TSG Hoffenheim, Bologna, Atalanta Bergamo, Como

51 Länderspiele, 5 Tore Alexander Prass © GEPA Geboren: 26. Mai 2001 in Hellmonsödt

Aktueller Verein: TSG Hoffenheim

Vorige Vereine: Red Bull Salzburg, FC Liefering, Sturm Graz

18 Länderspiele Michael Svoboda © GEPA Geboren: 15. Oktober 1998 in Wien

Aktueller Verein: Venezia FC

Vorige Vereine: SV Schwechat, FC Stadlau, WSG Tirol

4 Länderspiele MITTELFELD: Christoph Baumgartner © GEPA Geboren: 1. August 1999 in Horn

Aktueller Verein: RB Leipzig

Vorige Vereine: SV Horn, AKA St. Pölten, TSG Hoffenheim

58 Länderspiele, 19 Tore Carney Chukwuemeka © GEPA Geboren: 20. Oktober 2003 in Wien

Aktueller Verein: Borussia Dortmund

Vorige Vereine: Aston Villa, Chelsea

2 Länderspiele, 1 Tor Florian Grillitsch © GEPA Geboren: 7. August 1995 in Neunkirchen

Aktueller Verein: SC Braga

Vorige Vereine: St. Pölten, Werder Bremen, TSG Hoffenheim, Ajax Amsterdam, Hoffenheim, Real Valladolid

59 Länderspiele, 1 Tor Konrad Laimer

© GEPA Geboren: 27. Mai 1997 in Salzburg

Aktueller Verein: FC Bayern München

Vorige Vereine: FC Liefering, Red Bull Salzburg, RB Leipzig

56 Länderspiele, 7 Tore Marcel Sabitzer © GEPA Geboren: 17. März 1994 in Wels

Aktueller Verein: Borussia Dortmund

Vorige Vereine: Admira, Rapid, Red Bull Salzburg, RB Leipzig, FC Bayern München, Manchester United

97 Länderspiele, 25 Tore Xaver Schlager © GEPA Geboren: 28. September 1997 in Linz

Aktueller Verein: RB Leipzig

Vorige Vereine: Red Bull Salzburg, VfL Wolfsburg

50 Länderspiele, 4 Tore Romano Schmid © GEPA Geboren: 27. Jänner 2000 in Graz

Aktueller Verein: Werder Bremen

Vorige Vereine: Sturm Graz, Red Bull Salzburg, Werder Bremen, WAC

33 Länderspiele, 3 Tore Alessandro Schöpf © GEPA Geboren: 7. Februar 1994 in Umhausen

Aktueller Verein: Wolfsberger AC

Vorige Vereine: FC Bayern München, 1. FC Nürnberg, FC Schalke 04, Arminia Bielefeld, Vancouver Whitecaps

35 Länderspiele, 6 Tore Nicolas Seiwald © GEPA Geboren: 4. Mai 2001 in Kuchl

Aktueller Verein: RB Leipzig

Voriger Verein: Red Bull Salzburg

46 Länderspiele, 1 Tor Paul Wanner © GEPA Geboren: 23. Dezember 2005 in Dornbirn

Aktueller Verein: PSV Eindhoven

Vorige Vereine: FC Bayern München, Elversberg, Heidenheim

2 Länderspiele Patrick Wimmer © GEPA Geboren: 30. Mai 2001 in Tulln

Aktueller Verein: VfL Wolfsburg

Vorige Vereine: Gaflenz, Austria Wien, Arminia Bielefeld

30 Länderspiele, 1 Tor ANGRIFF Marko Arnautovic © GEPA Geboren: 19. April 1989 in Wien

Aktueller Verein: Roter Stern Belgrad

Vorige Vereine: FAC, Austria Wien, Vienna, Rapid , Twente Enschede, Inter Mailand, Werder Bremen, Stoke City, West Ham United, Shanghai SIPG, Bologna,

132 Länderspiele, 47 Tore Michael Gregoritsch © GEPA Geboren: 18. April 1994 in Graz

Aktueller Verein: FC Augsburg

Vorige Vereine: GAK, Kapfenberger SV, TSG Hoffenheim, FC St. Pauli, VfL Bochum, Hamburger SV, FC Augsburg, FC Schalke 04, SC Freiburg, Bröndby

74 Länderspiele, 24 Tore Sasa Kalajdzic

© GEPA Geboren: 7. Juli 1997 in Wien

Aktueller Verein: LASK

Vorige Vereine: Donaufeld, Admira, VfB Stuttgart, Wolverhampton, Eintracht Frankfurt

21 Länderspiele, 4 Tore Auf Abruf Tobias Lawal (KRC Genk, 1), Nikolas Polster (WAC, 0) - Christoph Klarer (Birmingham City, 0), Leopold Querfeld (Union Berlin, 5/0), Gernot Trauner (Feyenoord Rotterdam, 16/2), Nikolas Veratschnig (FSV Mainz, 0), Maximilian Wöber (Werder Bremen, 31/0) - Thierno Ballo (Millwall, 1/0), Marco Grüll (Werder Bremen, 8/0), Sascha Horvath (LASK, 0), Dejan Ljubicic (Schalke 04, 9/1), Matthias Seidl (SK Rapid, 8/1), Kevin Stöger (Borussia Mönchengladbach, 5/0) - Raul Florucz (Union Saint-Gilloise, 3/0), Andreas Weimann (SK Rapid, 26/2), Nikolaus Wurmbrand (SK Rapid, 4/1)

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