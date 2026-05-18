Rangnick hat entschieden: Das ist unser WM-Kader

Ganz Österreich im WM-Fieber: Erstmals seit 28 Jahren ist Rot-Weiß-Rot wieder bei einer Fußball-Weltmeisterschaft dabei, entsprechend groß war am Montag die Spannung vor der Kaderbekanntgabe von Teamchef Ralf Rangnick – Punkt 15 Uhr stand schließlich fest: Das sind unsere WM-Helden.

Der Meisterkampf ist entschieden, jetzt beginnt in Österreich endgültig das WM-Fieber! Teamchef Ralf Rangnick hat am Montag um Punkt 15 Uhr seinen 26-Mann-Kader für die Weltmeisterschaft in Nordamerika bekanntgegeben – und damit steht fest, welche Stars den rot-weiß-roten Traum nach 28 Jahren WM-Pause wahr machen sollen.

Das sind unsere WM-Helden:

Die Spannung rund um den ÖFB-Campus in Wien war enorm, denn gerade in der Defensive musste Ralf Rangnick bis zuletzt knallharte Entscheidungen treffen. Vor allem in der Innenverteidigung tobte ein regelrechter WM-Kampf um die begehrten Tickets in die USA – mit einem Gewinner: David Affengruber. Der Legionär von FC Elche schaffte den Sprung ins endgültige Aufgebot. Bitter verlief die Kaderbekanntgabe dagegen für Maximilian Wöber und Gernot Trauner. Die beiden zuletzt lange verletzten Abwehrspieler stehen nur auf Abruf bereit und verpassten den Sprung in den 26-Mann-Kader. Dafür darf sich Michael Svoboda erneut über ein WM-Ticket freuen. Auch Alessandro Schöpf schaffte es ins Aufgebot. Für Gesprächsstoff sorgte zudem die Entscheidung auf der Torhüterposition: Als Nummer drei setzt Rangnick auf Florian Wiegele – und nicht auf Tobias Lawal.

Kein Grüll, Wurmbrand & Florucz

Das Torhüter-Trio besteht aus Alexander Schlager, Patrick Pentz und 2,05-Meter-Mann Wiegele von Viktoria Pilsen. Lawal hatte bereits bei der EM 2024 durch die Finger geschaut, als Rapids Niklas Hedl als dritter Goalie den Vorzug erhalten hatte. Im März brachten Lawal Adduktorenprobleme um seinen eigentlich geplanten zweiten Länderspiel-Einsatz. Seither hat der Genk-Profi nach einer mehrwöchigen Verletzungspause kein Pflichtspiel mehr bestritten.

Auf einen zusätzlichen Offensivmann im Aufgebot - etwa Werder Bremens Marco Grüll, Rapid-Youngster Nikolaus Wurmbrand oder Belgien-Legionär Raul Florucz - verzichtete Rangnick. Das Sturmtrio bilden Rekordnationalspieler Marko Arnautovic, WM-Quali-Held Michael Gregoritsch und mit Sasa Kalajdzic wie erwartet ein frisch gebackener Meister vom LASK.

Der WM-Fahrplan:

Offiziell müsste Rangnick seinen WM-Kader erst am 1. Juni bei der FIFA abgeben – doch der Teamchef schafft schon jetzt Fakten! Rangnick nominiert bewusst nur 26 Spieler und erspart seinen Stars damit ein spätes WM-Drama kurz vor dem Abflug in die USA. Niemand soll nach Tagen voller Hoffnung am ÖFB-Campus doch noch den bitteren Anruf bekommen: „Du bist nicht dabei!“

Damit startet für David Alaba und Co. endgültig der heiße WM-Countdown. Am 27. Mai versammelt sich das Nationalteam in Wien-Aspern, bereits tags darauf steht die erste schweißtreibende Trainingseinheit auf dem Programm. Nach dem letzten WM-Test auf heimischen Boden gegen Tunesien (1. Juni) gibt es noch einmal kurz Luft zum Durchatmen, ehe am 4. Juni der Flieger Richtung Los Angeles abhebt – dann beginnt das große Abenteuer Weltmeisterschaft.