Bundesliga-Klub träumt von Hütter-Rückkehr

In Frankfurt brennt nach dem Trainerbeben bereits die nächste heiße Spur! Nach dem überraschenden Aus von Albert Riera brodelt die Gerüchteküche rund um die Eintracht Frankfurt gewaltig – und ausgerechnet ein alter Publikumsliebling könnte nun sein spektakuläres Comeback feiern.

Nur drei Monate nach seinem Amtsantritt ist das Kapitel Riera bereits wieder Geschichte. Der Spanier schaffte es nie, bei Mannschaft und Fans wirklich anzukommen. Spätestens nach dem enttäuschenden 2:2 gegen den VfB Stuttgart zum Saisonabschluss war die Stimmung endgültig am Tiefpunkt angekommen. Pfiffe von den Rängen, bissige Fan-Banner und am Ende nur Platz acht – damit verpassten die ambitionierten Frankfurter auch das internationale Geschäft. Für die Ansprüche der Eintracht Frankfurt deutlich zu wenig.

Marseille flirtet mit Hütter

Hinter den Kulissen zog die Klubführung daher rasch die Reißleine. Sportboss Markus Krösche machte klar, dass Frankfurt einen Neustart will. Und genau dieser Neustart könnte einen Namen tragen, der bei vielen Eintracht-Fans noch immer für glänzende Augen sorgt: Adi Hütter!

Der Vorarlberger, der ohnehin auf Jobsuche ist, hatte die Frankfurter einst in europäische Fußballnächte geführt und sich mit leidenschaftlichem Offensivfußball einen Namen gemacht. Jetzt könnte es zur emotionalen Rückkehr kommen. Deutsche Medien berichten bereits von intensiven Überlegungen rund um ein Hütter-Comeback am Main. Zuletzt stand der 56-Jährige bei AS Monaco an der Seitenlinie, musste dort allerdings im Herbst seinen Platz räumen. Doch auf dem Trainermarkt bleibt Hütter gefragt. Auch Olympique Marseille soll den Österreicher auf dem Zettel haben.

Jaissle ebensfalls Thema

Neben Hütter werden weitere spannende Namen gehandelt. So gilt auch Ex-Red Bull Salzburg-Coach Matthias Jaissle, aktuell bei Al Ahli, als Kandidat. Ebenfalls im Rennen: Alexander Blessin von FC St. Pauli. Fest steht: In Frankfurt kündigt sich ein heißer Trainersommer an. Und sollte tatsächlich Adi Hütter zurückkehren, wäre das wohl eine der spektakulärsten Trainer-Rückholaktionen des Jahres.