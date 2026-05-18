Hooligans jagen Stars & Schiedsrichterin vom Feld

Schockierende Szenen in Frankreich! Das Erstliga-Duell zwischen dem FC Nantes und dem FC Toulouse endete am Sonntag in einem brutalen Fiasko. Vermummte Chaoten erzwangen einen Spielabbruch.

Es liefen gerade einmal 22 Minuten im Stade de La Beaujoire, als im Stadion des französischen Erstligisten FC Nantes das komplette Chaos ausbrach. Dutzende vermummte Fans durchbrachen die Sicherheitsabsperrungen am Spielfeldrand und stürmten wild auf den Rasen. Die Situation eskalierte völlig, als die Chaoten anfingen, brennende Leuchtfackeln auf das Spielfeld zu werfen. Schiedsrichterin Stephanie Frappart reagierte sofort und schickte die völlig geschockten Spieler beider Mannschaften zur Sicherheit augenblicklich in die Kabinen.

Trainer stellt sich den Hooligans entgegen

Nantes-Trainer Vahid Halilhodzic bewies in diesen Schreckenssekunden extremen Mut. Er versuchte im Alleingang, sich den wütenden Hooligans entgegenzustellen, um sie im direkten Gespräch zur Vernunft und zum Verlassen des Feldes zu bewegen. Erst als die Bereitschaftspolizei mit einem Großaufgebot auf den Rasen marschierte, beruhigte sich die Lage auf dem Feld etwas. Die Polizei räumte das Grün, und die Anhänger kehrten unter strenger Bewachung zurück auf die Zuschauerränge.

Sportministerin tobt nach Abstieg-Frust

Nach einer extrem langen Unterbrechung zog die erfahrene Schiedsrichterin Frappart den finalen Schlussstrich. Auf Anordnung der örtlichen Sicherheitsbehörden wurde das Spiel komplett abgesagt. Der Hintergrund für den brutalen Gewaltausbruch der Heimfans liegt in der sportlichen Katastrophe des Vereins. Nantes ging als Tabellen-17. in diese Partie und stand bereits vor dem Anpfiff als Fixabsteiger fest. Der pure Frust der Fans entlud sich in diesen inakzeptablen Gewaltszenen.

Die Reaktionen aus der Politik ließen nicht lange auf sich warten. Frankreichs Sportministerin Marina Ferrari verurteilte den Vorfall scharf und stellte klar: "Die vom Präfekten beschlossene endgültige Unterbrechung dieses Spiels war unumgänglich. Solche Vorfälle dürfen nicht toleriert werden." Die Ministerin forderte eine knallharte Welle an Konsequenzen für die Täter, denn die Urheber der Gewalttaten müssten umgehend identifiziert und mit maximaler Strenge bestraft werden. Dem bereits abgestiegenen Traditionsklub droht nun neben dem Gang in die Zweitklassigkeit auch noch ein massives Nachspiel vor dem Strafensenat der Liga.