Stimmprobleme! Italiens ESC-Star Sal Da Vinci sagt Auftritt kurzfristig ab

Schlechte Nachrichten für ESC-Fans in Wien: Italiens Hoffnung Sal Da Vinci hat seinen Auftritt in der Bundeshauptstadt abgesagt. Vor dem großen Finale wachsen nun die Sorgen um seine Stimme.

Eigentlich wollte der italienische Sänger am Donnerstag um 13 Uhr in Wien auftreten, doch der Termin wurde völlig überraschend gestrichen. Damit bereitet der Musiker seinen Fans kurz vor dem großen Finale am Samstag Sorgen. Seinen für 16.30 Uhr geplanten Gig im Eurovision Village am Rathaus nahm er aber dennoch wahr und sang dort für die wartenden ESC-Fans. Und doch war nicht zu überhören, dass Da Vinci (aktuell Platz 8 bei den Buchmachern) schon länger mit Stimmproblemen zu kämpfen hat.

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Stimmprobleme beim Italien-Star

Es deutet derzeit vieles darauf hin, dass Sal Da Vinci mit massiven Stimmproblemen zu kämpfen hat. Schon bei seinem Auftritt im Halbfinale am Dienstag wirkte der Sänger nicht in Topform und traf nicht jeden Ton sicher. Auch bei einem Termin am Mittwoch mit Sarah Engels verzichtete er bereits auf Live-Gesang, was als deutliches Zeichen für eine bewusste Schonung der Stimmbänder gewertet wird. Der intensive Terminstress der letzten Tage, in denen er viel feierte und den Kontakt zu den Fans suchte, scheint nun seinen Tribut zu fordern.

Erfolg im Netz, Skepsis bei Quoten

Deutscher Botschafter Vito Cecere, Sarah Engels, Sal da Vinci und der italienische Botschafter Giovanni Pugliese. © Andreas Tischler

Mit seinem Song „Per Sempre Si“ konnte er auf Spotify bereits riesige Erfolge feiern und knackte die Marke von 25 Millionen Abrufen. Doch während die Streamingzahlen klar für ihn sprechen, sehen die Buchmacher den Italiener derzeit eher im Mittelfeld oder hinteren Bereich der Wettquoten. Die Absage des Wien-Termins könnte ein Versuch sein, die Leistungsfähigkeit für die entscheidende Performance am Samstagabend zu sichern und die Stimmbänder konsequent zu entlasten.

Hoffnung auf das große Finale

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Ob die Strategie der absoluten Ruhe aufgeht, wird sich am Samstag zeigen. Sollte Sal Da Vinci seine stimmliche Stabilität rechtzeitig zurückgewinnen und eine starke Performance abliefern, könnte er deutlich besser abschneiden, als es die aktuellen Prognosen vermuten lassen. Die österreichischen Fans, die ihn am Donnerstag in Wien verpasst haben, werden die Daumen drücken, dass er im Finale wieder voll einsatzfähig ist.