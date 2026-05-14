Live-Ticker: Das zweite ESC-Halbfinale in Wien

Heute steigt das zweite große Semifinale beim ESC in Wien! Wer kommt ins große Finale, wie schlägt sich unser Song-Contest-Star Cosmo?
Zehn Finalisten stehen schon fest, zehn wollen noch einen Startplatz für Samstag erkämpfen. In der ausverkauften Wiener Stadthalle geht's wieder rund.
Das ist die Startreihenfolge:
- 1 Bulgarien: Dara - "Bangaranga"
- 2 Aserbaidschan: Jiva - "Just Go"
- 3 Rumänien: Alexandra Căpitănescu - "Choke Me"
- 4 Luxemburg: Eva Marija - "Mother Nature"
- 5 Tschechien: Daniel Žižka - "Crossroads"
- Außer Konkurrenz: Frankreich: Monroe - "Regarde!"
- 6 Armenien: Simon - "Paloma Rumba"
- 7 Schweiz: Veronica Fusaro - "Alice"
- 8 Zypern: Antigoni - "Jalla"
- Außer Konkurrenz: Cosmo - "Tanzschein"
- 9 Lettland: Atvara - "Ena"
- 10 Dänemark: Søren Torpegaard Lund - "For vi gar hjem"
- 11 Australien: Delta Goodrem - "Eclipse"
- 12 Ukraine: Leleka - "Ridnym"
- Außer Konkurrnenz: England: Look Mum No Computer - "Eins, Zwei, Drei"
- 13 Albanien: Alis - "Nan"
- 14 Malta: Aidan - "Bella"
- 15 Norwegen - Jonas Lovv - "Ya Ya Ya"
