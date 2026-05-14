Live-Ticker: Das zweite ESC-Halbfinale in Wien
© APA

Mega-Show

14.05.26, 17:37
Heute steigt das zweite große Semifinale beim ESC in Wien! Wer kommt ins große Finale, wie schlägt sich unser Song-Contest-Star Cosmo? Alles hier im oe24-Ticker! 

Zehn Finalisten stehen schon fest, zehn wollen noch einen Startplatz für Samstag erkämpfen. In der ausverkauften Wiener Stadthalle geht's wieder rund.  

Das ist die Startreihenfolge:

  • 1 Bulgarien: Dara - "Bangaranga"
  • 2 Aserbaidschan: Jiva - "Just Go"
  • 3 Rumänien: Alexandra Căpitănescu - "Choke Me"
  • 4 Luxemburg: Eva Marija - "Mother Nature"
  • 5 Tschechien: Daniel Žižka - "Crossroads"
  • Außer Konkurrenz: Frankreich: Monroe - "Regarde!"
  • 6 Armenien: Simon - "Paloma Rumba"
  • 7 Schweiz: Veronica Fusaro - "Alice"
  • 8 Zypern: Antigoni - "Jalla"
  • Außer Konkurrenz: Cosmo - "Tanzschein"
  • 9 Lettland: Atvara - "Ena"
  • 10 Dänemark: Søren Torpegaard Lund - "For vi gar hjem"
  • 11 Australien: Delta Goodrem - "Eclipse"
  • 12 Ukraine: Leleka - "Ridnym"
  • Außer Konkurrnenz: England: Look Mum No Computer - "Eins, Zwei, Drei"
  • 13 Albanien: Alis - "Nan"
  • 14 Malta: Aidan - "Bella"
  • 15 Norwegen - Jonas Lovv - "Ya Ya Ya"  

Hier im oe24-Ticker verpassen Sie nichts von der ESC-Aktion:  

 17:49

10.500 Fans

Die Stadthalle ist natürlich wieder ausverkauft. Neben den 10.500 Fans in der Halle werden auch Millionen vor den TV-Schirmen mitfiebern.

 17:47

Cosmo um 21:52 Uhr

Wer ganz genau wissen will: Laut Ablaufplan ist Cosmo genau um 21:52 Uhr dran - "Tanzschein" nicht vergessen!

 17:45

Vorjahressieger JJ eröffnet

Das zweite Halbfinale wird übrigens von unseren Vorjahressieger JJ eröffnet – er wird für und noch einmal "Wasted Love" performen, dann übernehmen wieder Victoria Swarovski und Michael Ostrowski die Moderation.

 17:40

Zeit für den "Tanzschein"

Heute wird es auch für unseren ESC-Starter Cosmo ernst: Er performt seinen "Tanzschein" heute noch außer Konkurrenz - denn als Gastgeberland ist Österreich fix für das Finale qualifiziert.

 17:38

Herzlich willkommen!

Die Spannung vor dem zweiten Halbfinale des ESC in Wien steigt. Um 21 Uhr geht's los mit der großen Show. Die ersten Fans machen sich schon auf den Weg in die Wiener Stadthalle. Wegen strenger Sicherheitskontrollen ist auch heute wieder mit langen Warteschlangen zu rechnen. Auch heute ist das nasskalte Wetter wieder eine Herausforderung, wird die tolle Stimmung bei den ESC-Fans aber nicht trüben.

