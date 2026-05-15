Victoria Swarovski & Mark Mateschitz: Hochzeit nach ESC!

Die Kristallerbin und der Red-Bull-Erbe sollen bereits die Einladungen für ihre Hochzeit verschickt haben. Das berichtet ein Insider gegenüber oe24.

Es ist jene Verbindung, auf die ganz Österreich – und die Welt der Superreichen – gewartet hat. Wenn sich Moderatorin Victoria Swarovski (32) und Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz (34) das Jawort geben, fusionieren nicht nur zwei Herzen, sondern zwei der mächtigsten Imperien des Landes. Laut Insidern stehen die Zeichen nun endgültig auf Hochzeit, und die begehrten Einladungen sollen bereits im Umlauf sein.

Es ist jene Verbindung, auf die ganz Österreich – und die Welt der Superreichen – gewartet hat. Wenn sich Kristall-Erbin Victoria Swarovski und Red-Bull-Tycoon Mark Mateschitz das Jawort geben, fusionieren nicht nur zwei Herzen, sondern zwei der mächtigsten Imperien des Landes. Laut Insidern stehen die Zeichen nun endgültig auf Hochzeit, und die begehrten Einladungen sollen bereits im Umlauf sein. Während in diesen Tagen die gleißenden Scheinwerfer des Eurovision Song Contest die volle Aufmerksamkeit von Victoria Swarovski fordern, wird hinter den Kulissen längst der wohl exklusivste private Moment des Jahres vorbereitet. Wie ein Insider und enger Vertrauter des Paares nun gegenüber oe24 durchsickern ließ, ist das lang erwartete Event greifbar nahe.

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Erst die Pflicht, dann das ewige Vergnügen

Momentan regiert bei der vielbeschäftigten Moderatorin noch die eiserne Disziplin. Als Fixstern am heimischen und internationalen Unterhaltungshimmel ist sie während der ESC-Woche voll eingespannt. Doch kaum ist der letzte Ton in der Arena verklungen, wird sie auch wieder ihrem Mark gehören. Die Prioritäten sind klar gesetzt: Nach dem medialen Blitzlichtgewitter im Zeichen der Musik folgt die private Krönung ihrer Liebe.





Es soll, so munkelt man in den gehobenen Kreisen zwischen Salzburg und Kitzbühel, vorerst ein Fest im kleinen Rahmen werden. Geplant sei eine standesamtliche Trauung fernab der großen Kameras, um die Intimität dieses besonderen Moments zu wahren. Wo genau die Ringe getauscht werden, bleibt vorerst noch eines der bestbehüteten Geheimnisse der Alpenrepublik.

Eine Liebesgeschichte wie aus dem Wirtschaftsalmanach

Die Romanze zwischen der charismatischen TV-Größe und dem reichsten Österreicher liest sich wie ein modernes Märchen, in dem Bodenständigkeit auf Milliardenwerte trifft. Ihren Anfang nahm die Liaison nach Victorias Trennung von ihrem Ehemann Werner Mürz Anfang des Jahres 2023. Dass sich die beiden aus denselben gesellschaftlichen Zirkeln bereits länger kannten, bot das Fundament für eine Liebe, die bald darauf ganz Österreich entzücken sollte.

Victoria Swarovski war von 2017 bis 2023 mit Werner Mürz verheiratet. © Getty Images

Am Ostersonntag desselben Jahres folgte schließlich das viel beachtete öffentliche Outing auf Instagram. Ein idyllisches Foto der beiden vor einer malerischen Bergkulisse ließ keinen Zweifel mehr offen: Österreich hatte ein neues Power-Paar. Seit diesem Moment riss das mediale Interesse nicht mehr ab. Jeder Ring an Victorias Finger wurde mit dem sprichwörtlichen Mikroskop analysiert, und immer wieder machten hartnäckige Gerüchte um eine geheime Verlobung die Runde. Oft wurde sie kolportiert, doch das Paar hüllte sich stets in nobles Schweigen. Was lange als Spekulation des Boulevards galt, scheint nun endgültig Realität zu werden.

Wenn Reich auf Reicher trifft

Man kann es drehen und wenden, wie man möchte: Bei dieser Vermählung heiratet der österreichische Hochadel der Wirtschaft. Auf der einen Seite steht die Erbin des schillernden Kristall-Imperiums, die sich längst als eigenständige Marke emanzipiert hat. Auf der anderen Seite der Erbe des globalen Red-Bull-Reiches, der das monumentale Lebenswerk seines Vaters Dietrich mit bemerkenswerter Diskretion und Zielstrebigkeit weiterführt.

Swarovski und Mateschitz händchenhaltend im Stadion © GEPA

Dass die beiden trotz ihres immensen Backgrounds bei gemeinsamen Auftritten – ob beim gemütlichen Wandern oder beim Besuch von Sportevents – oft überraschend normal und nahbar wirken, macht sie für viele zum sympathischsten Glamour-Paar des Landes. Eines ist jedenfalls gewiss: Sobald die Hochzeitsglocken läuten, wird es das gesellschaftliche Ereignis des Jahrzehnts – auch wenn die Öffentlichkeit wohl nur durch ein sorgsam ausgewähltes Bild daran teilhaben darf. Victoria und Mark beweisen einmal mehr, dass man auch mit Milliarden im Rücken das größte private Glück am liebsten ganz leise genießt.