Victoria Swarovski mit peinlicher Länder-Verwechslung

Am Mittwochabend lief bei der Probe nicht alles perfekt. Dabei passierte Moderatorin Victoria Swarovski eine peinliche Verwechslung zweier Länder.

Gemeinsam mit Michael Ostrowski moderiert Victoria Swarovski (32) derzeit den Eurovision Song Contest in der Wiener Stadthalle. Während der Juryprobe für das 2. Song-Contest-Halbfinale kämpfte die Kristall-Erbin nicht nur mit ihrem Outfit, sondern auch mit ihren Geographie-Kenntnissen.

Swarovski hatte bei der Voting-Verkündungs-Probe Albanien mit Armenien verwechselt. Sie sagte "Albania", doch angezeigt wurde Armenien. Die Kristall-Erbin besserte sich aus und verkündete dann das richtige Land.

Unterschiedliche Songs

Für beide Länder tritt jeweils ein Mann an. Doch die Songs können nicht unterschiedlicher sein. Armenien schickt SIMÓN mit dem energiegeladenen und rebellischen Song "Paloma Rumba" ins Rennen.

Für Albanien singt Alis das emotionale Lied "Nan". Darin behandelt er die Beziehung zu seiner Mutter und das Gefühl, nach Hause zurückkehren zu können.