Kabinen-Krieg bei Real: Prügel-Eklat im Training

Was ist nur bei Real Madrid los? Wenige Tage vor dem Clasico eskaliert die Stimmung bei den Königlichen offenbar komplett. Nach einer mutmaßlichen Prügel-Szene im Training sorgen auch interne Streitigkeiten und neuer Ärger um Kylian Mbappé für mächtig Unruhe.

Bei Real Madrid fliegen wenige Tage vor dem Schicksals-Clasico endgültig die Fetzen! Die Königlichen versinken im totalen Kabinen-Chaos – und jetzt eskalierte die Situation offenbar sogar im Training. Laut der spanischen Sportzeitung „Marca“ standen Federico Valverde und Aurélien Tchouaméni nach einem heftigen Streit kurz vor einer handfesten Prügelei. Auslöser soll ein hartes Foul im Training gewesen sein. Was zunächst wie ein gewöhnliches Gerangel wirkte, explodierte innerhalb weniger Sekunden völlig. Valverde und Tchouaméni gingen sich aggressiv an, schubsten sich gegenseitig und schrien sich vor versammelter Mannschaft an. Doch damit nicht genug: Der Zoff verlagerte sich anschließend sogar in die Kabine. „Marca“ spricht von einem „äußerst unschönen Vorfall“, der das ohnehin vergiftete Klima bei Real endgültig offenlegt.

Zweite titellose Saison in Folge

Und der Vorfall passt offenbar ins aktuelle Bild. Denn schon vor wenigen Tagen sorgten Berichte über einen weiteren internen Ausraster für Aufsehen. Journalist Miguel Serrano behauptete in der Sendung „Radioestadio Noche“ beim Radiosender „Onda Cero“, dass es bereits im Februar zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen Antonio Rüdiger und Verteidiger Álvaro Carreras gekommen sein soll. Demnach sei der Streit so eskaliert, dass Rüdiger seinem Mitspieler sogar eine Ohrfeige verpasst habe. Die Stimmung bei Real scheint damit endgültig am Siedepunkt angekommen zu sein. Kein Wunder: Die Saison der Madrilenen droht in einem Trümmerhaufen zu enden. Champions League weg, Copa del Rey weg – und in LaLiga liegt Real vier Spieltage vor Schluss bereits elf Punkte hinter dem FC Barcelona. Die Höchststrafe droht ausgerechnet am Sonntag (21 Uhr, live auf DAZN): Barca kann im Clasico gegen Real vor eigenem Publikum den Titel perfekt machen.

Mbappé-Drama: Online-Petition gegen Stürmer-Star

Spanische Medien berichten von tiefen Rissen innerhalb der Mannschaft. Einige Spieler sollen kaum noch miteinander sprechen, auch das Verhältnis zu Trainer Alvaro Arbeloa gilt als massiv belastet. Druck, Frust und pure Erschöpfung hätten die Kabine gespalten. Der Streit zwischen Valverde und Tchouameni ist offenbar nur die Spitze eines längst brodelnden Vulkans. Denn auch Superstar Kylian Mbappe sorgt weiter für mächtig Zündstoff. Laut „Marca“ und „The Athletic“ ist das Verhältnis zwischen dem Franzosen und vielen Madrid-Fans inzwischen komplett zerbrochen. Eine Online-Petition mit dem brutalen Titel „Mbappe out“ soll bereits mehr als 3,8 Millionen Unterstützer gesammelt haben.

Besonders sauer stieß vielen Anhängern Mbappes Verhalten während seiner Verletzungspause auf. Während seine Teamkollegen bei Espanyol um wichtige Punkte kämpften, gönnte sich der Superstar offenbar einen Trip nach Italien – und landete erst zwölf Minuten vor Anpfiff wieder in Spanien. Im Stadion erschien er nicht. Für viele Madridistas eine bodenlose Respektlosigkeit. Doch auch intern soll Mbappe zuletzt angeeckt sein. Laut „The Athletic“ verlor der Franzose im Training komplett die Beherrschung, nachdem ein Mitarbeiter des Trainerteams bei einer Übung auf Abseits entschieden hatte. Mbappe soll den Betreuer daraufhin wütend und beleidigend angegangen haben – ein Auftritt, der innerhalb des Klubs alles andere als gut angekommen sein soll. Nach außen versucht Real noch verzweifelt, Ruhe auszustrahlen. Arbeloa stellte sich zuletzt demonstrativ hinter seine Stars und betonte, er zweifle nicht an deren Einsatz. Hinter den Kulissen scheint die Lage jedoch längst zu eskalieren.