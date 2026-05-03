DFB-Knall um Manuel Neuer (40)

Springt der Bayern-Goalie doch noch auf den WM-Zug auf?
Seit dieser Woche ist es praktisch fix. Wie mehrere deutsche Medien übereinstimmend berichten, wird Manuel Neuer seinen Vertrag bei den Bayern verlängern. Der 40-Jährige hat noch immer nicht genug und wird eine weitere Saison dranhängen. Bevor der Deal endgültig fixiert wird, müssen allerdings noch letzte Details geklärt werden.
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Gerüchteküche brodelt
Nun bahnt sich sogar eine weitere Sensation an. „Man hört, dass sich bei Neuer und Nagelsmann etwas bewegt“, berichtet BILD-Fußballchef Christian Falk. Es gebe Berichte, wonach es sich der Bayern-Goalie doch noch einmal überlegt, ob er ein Comeback in der Nationalmannschaft gibt.
Dazu passt auch, dass Julian Nagelsmann die Kadernominierung verschoben hat - womöglich, um Neuer mehr Zeit für seine Verlängerung zu geben. Der 40-Jährige war nach der EM 2024 aus der Nationalmannschaft zurückgetreten und schloss bisher ein Comeback öffentlich aus. Nun – so spekuliert zumindest die BILD - könnte es aber zu spektakulären Wende kommen.