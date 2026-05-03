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Manuel Neuer
© Getty

Spektakuläre Wende

DFB-Knall um Manuel Neuer (40)

03.05.26, 16:01
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Springt der Bayern-Goalie doch noch auf den WM-Zug auf? 

Seit dieser Woche ist es praktisch fix. Wie mehrere deutsche Medien übereinstimmend berichten, wird Manuel Neuer seinen Vertrag bei den Bayern verlängern. Der 40-Jährige hat noch immer nicht genug und wird eine weitere Saison dranhängen. Bevor der Deal endgültig fixiert wird, müssen allerdings noch letzte Details geklärt werden.

Gerüchteküche brodelt

Nun bahnt sich sogar eine weitere Sensation an. „Man hört, dass sich bei Neuer und Nagelsmann etwas bewegt“, berichtet BILD-Fußballchef Christian Falk. Es gebe Berichte, wonach es sich der Bayern-Goalie doch noch einmal überlegt, ob er ein Comeback in der Nationalmannschaft gibt.

Dazu passt auch, dass Julian Nagelsmann die Kadernominierung verschoben hat - womöglich, um Neuer mehr Zeit für seine Verlängerung zu geben. Der 40-Jährige war nach der EM 2024 aus der Nationalmannschaft zurückgetreten und schloss bisher ein Comeback öffentlich aus. Nun – so spekuliert zumindest die BILD - könnte es aber zu spektakulären Wende kommen.

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