Real-Madrid-Boss Perez will diese Trainer-Legende holen

Real Madrid sucht derzeit einen neuen Trainer für die kommende Saison. Dabei ist ein Altbekannter der Topfavorit.

Laut "The Athletic" soll ernsthaft Jose Mourinho der Wunschkandidat von Real-Boss Florentino Perez sein. Damit könnte der Portugiese nach 13 Jahren zu den Königlichen zurückkehren.

Obwohl der Wunsch von Perez nicht alle im Klub beeindruckt, soll der zweifache Champions-League-Sieger wahrscheinlich Alvaro Arbeloa beerben. Schon die "Record" berichtete vor wenigen Tagen, dass der Real-Präsident ein Treffen mit Mourinho plane.

"Das kann ich nicht sagen"

Derzeit sitzt der 63-Jährige auf der Bank von Benfica. Dort könnte seine Mannschaft das kuriose Kunststück vollbringen, ohne Niederlage nicht Meister zu werden. Aktuell befindet sich Benfica auf dem zweiten Tabellenplatz mit fünf Punkten Rückstand auf den FC Porto. Ob Mourinho auch in der kommenden Saison auf der Trainerbank vom Hauptstadtklub sitzen wird, sagte er: "Das kann ich nicht sagen. Wie kann ich solch eine Sache bestätigen? Das hängt doch nicht nur von mir ab."

Wie "The Athletic" berichtet, soll Mourinhos Vertrag bei Benfica noch bis 2027 laufen. Dabei hat der Portugiese eine Ausstiegsklausel in Höhe von drei Millionen Euro. Für Real Madrid wäre diese Summe kein Problem.

Mourinho kein Unbekannter in Madrid

Von 2010 bis 2013 saß Mourinho auf der Trainerbank von Real Madrid. Damals konnte er im Jahr 2012 die spanische Meisterschaft mit einem neuen Punkterekord gewinnen. Trotzdem befassen sich die Königlichen mit weiteren Kandidaten.

Eine Absage haben schon Jürgen Klopp und der französische Nationaltrainer Didier Deschamps erteilt. Zuletzt soll Real Madrid an Argentiniens Weltmeistertrainer Lionel Scaloni und VfB-Stuttgart-Coach Sebastian Hoeneß interessiert gewesen sein.